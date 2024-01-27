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Antalya Serbest Bölge'nin Ticaret Hacmi 1,1 Milyar Doları Geçti - Son Dakika
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Antalya Serbest Bölge'nin Ticaret Hacmi 1,1 Milyar Doları Geçti

Antalya Serbest Bölge, yat sektöründen elektronik, tekstil ve medikale kadar 30'u yabancı sermayeli 88 firmanın bulunduğu bir bölgedir. Geçen yıl 1,1 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleşen bölgede, Almanya, Hollanda, ABD, İtalya ve İsviçre ortaklı şirketler faaliyet göstermektedir. Bölgedeki tersaneler, yatırımlar ve asansör sistemleri sayesinde Akdeniz çanağında tercih edilen bir konuma gelmiştir. Bölgedeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmıştır. Antalya Serbest Bölge'nin Genel Müdürü Zeki Gürses, 2023'ün verimli bir yıl olduğunu belirtmiş ve bölgedeki yatırım taleplerinin devam ettiğini ancak kapasitenin dolu olduğunu ifade etmiştir. Bölgede ağırlıklı olarak yat sektörü faaliyet göstermektedir ve firmaların yatırımlarla kapasitelerini artırmaya yönelik çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki istihdam da yaklaşık yüzde 16 artmıştır ve bölge küresel salgın döneminde bile üretime katkı sağlamıştır.

Antalya Serbest Bölge\'nin Ticaret Hacmi 1,1 Milyar Doları Geçti
27.01.2024 - 11:05,
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Yat sektöründen elektronik, tekstil ve medikale kadar 30'u yabancı sermayeli 88 firmanın bulunduğu Antalya Serbest Bölge'nin ticaret hacmi geçen yıl 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Almanya ve Hollanda ağırlıklı olmak üzere ABD, İtalya ile İsviçre ortaklı şirketlerin yer aldığı bölgede, 50'si yat, 14'ü elektrik elektronik, diğerleri medikal, inşaat, tarım, tekstil ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar, ihracata yönelik üretim yapıyor.

Rıhtımda yapılan 560 ton taşıma kapasiteli travel lift (vinç) ile 2 bin ton ve 90 metreye kadar yatların denize indirilmesini sağlayan asansör sistemi yatırımlarıyla Akdeniz çanağında en çok tercih edilen tersanelerden biri haline gelen bölgede doluluk yüzde 100'e ulaştı.

Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, AA muhabirine, 2023'ün kendileri için verimli bir yıl olduğunu söyledi.

Bölgede 30'u yabancı ortaklı 88 firmanın faaliyet gösterdiğini dile getiren Gürses, "Yılı 1,1 milyar dolarla kapattık ki öngörümüz bu şekildeydi. Yatırım talepleri yıl içinde kesintisiz devam etti fakat bölgemizde kapasitemiz yüzde 100 doluluğa ulaştığı için yeni tahsislere imkanımız yok. Genişlemeyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Gürses, bölgede ağırlıklı olarak yat sektörünün bulunduğunu, 88 firmadan 50'sinin lüks yat üretimi, bakımı ve onarımı yaptığını ifade etti.

Bölgede rıhtım alanında yapılan yatırımlar üzerine dev yat sektörü firmalarından yoğun talep aldıklarını belirten Gürses, "ASBAŞ olarak 2017-2023'te toplam 23 milyon dolara yakın yatırım yaptık. Çok ciddi bir rakam bu. Sadece geçen sene 2,2 milyon dolarlık yatırım yaptık." diye konuştu.

Gürses, bölgedeki firmaların da yatırımlarla daha uzun boylarda yat siparişleri almaya başladıklarını ve mevcut kapasitelerini artırmaya yönelik çalışmalara yöneldiklerini bildirdi.

Elektrik, elektronik sektöründe de bölgedeki firma sayısının geçen yıl 14'e çıktığını dile getiren Gürses, bu sektörün ciddi katma değer oluşturduğunu söyledi.

Zeki Gürses, medikal sektöründe de ticaretin hareketlendiğini ifade etti.

İstihdam yaklaşık yüzde 16 arttı

Yatırımların istihdama da pozitif katkı sağladığına işaret eden Gürses, "İstihdamımız yaklaşık yüzde 16 arttı. Geçen sene yaklaşık 6 bin 400 civarında olan çalışan sayımız şu anda 7 bin 500'e kadar çıktı. En fazla yat sektöründe, 3 bin 850 civarında çalışanımız mevcut. Arkasından medikal ve elektrik elektronik geliyor." dedi.

Bölgenin küresel salgın döneminde bile üretime katkı sağladığını söyleyen Gürses, bölgenin ihracata ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA
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