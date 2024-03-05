Antalya'ya bu yılın ilk iki ayında gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,82 artarak 499 bin 784 oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Antalya'da geçen ay 270 bin 686 yabancı ziyaretçi ağırlandı.
Antalya'ya şubatta en çok ziyaretçinin geldiği ülke 58 bin 228 kişiyle Almanya oldu. 48 bin 937 turistle Rusya ikinci, 37 bin 454 misafirle İngiltere üçüncü sırada yer aldı.
Bu ülkeleri, Polonya, Hollanda, Kazakistan, Ukrayna, Danimarka, Avusturya ve Belçika izledi.
Kente ocak-şubat döneminde gelen turist sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,82 artarak 499 bin 784 olarak kayıtlara geçti.
Yılın ilk iki ayında kente gelen yabancı ziyaretçiler ülkelere göre değerlendirildiğinde, Rusya 106 bin 304 kişiyle ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 97 bin 655 konukla Almanya, 55 bin 384 ziyaretçiyle de İngiltere takip etti.
Polonya, Kazakistan, Ukrayna, Hollanda, İran, Belçika ve Danimarka da Antalya'ya en çok turistin geldiği diğer ülkeler oldu.
Son Dakika › Ekonomi › Antalya'ya Yabancı Turist Sayısı Arttı - Son Dakika
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, "Türkiye'nin 2003'ten bu yana Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki başarı öyküsünü hatırlarsanız, altyapı yatırım programı oldukça önemli. Bu projeler arasında kamu-özel sektör ortaklıkları da önemli bir rol oynuyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,40 değer kazancıyla 8.943,02 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,81 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,05 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,82 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,38 ile spor oldu. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle negatif bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içi pay piyasalarının pozitif ayrıştığını söyledi. Yarı iletken çip ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketlerine olan ilginin devam ettiğini belirten analistler, buna karşın hafta içinde açıklanacak ABD istihdam verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını dile getirdi. Analistler, günün geri kalanında yurt içinde reel efektif döviz kuru, ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 puanın direnç, 8.900 ve 8.800 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı ilçesine yapılacak olan yeni tekstil fabrikasının temel atma töreninin 8 Mart 2024 Cuma günü saat 16.30'da gerçekleşeceğini duyurdu. Bu önemli adım, bölgeye 200 yeni iş imkanı sağlayacak ve bölgenin ekonomik kalkınmasına büyük katkıda bulunacak.
Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üye firmaların bu yılın ilk 2 ayında yaptığı ihracat 422 milyon 733 bin 182 dolara ulaştı. BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, bölgeden 1434 firmanın 140 ülkeye ihracat yaptığını belirtti. İklimlendirme sektörünün ihracatını 8,7 milyon dolardan 13 milyon dolara yükselttiğini belirten Çavuşoğlu, su ürünleri sektöründe de yurt dışı satışın 2,7 milyon dolardan 6,8 milyon dolara çıktığını vurguladı. İran'a yapılan ihracat yüzde 234,2 artış gösterdi.
Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Ayı öncesinde ilçe genelindeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimlerini yoğunlaştırdı. Denetimlerin Ramazan Ayı içerisinde de devam edeceği belirtildi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda denetimlerinin aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirterek, Ramazan ayının önemi ve farklı bir atmosferi olması sebebiyle bu denetimleri daha da sıklaştıracaklarını, Ramazan ayına özgü olarak 7 bin 500 görevlinin sahaya tekrar çıktığını söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Teknolojiyi kim geliştiriyorsa, kuralları o koyacak.
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