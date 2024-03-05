Antalya'ya Yabancı Turist Sayısı Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Antalya'ya Yabancı Turist Sayısı Arttı

Antalya\'ya Yabancı Turist Sayısı Arttı

Antalya'ya bu yılın ilk iki ayında gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,82 artarak 499 bin 784 oldu. Şubatta en çok ziyaretçinin geldiği ülke Almanya olurken, Rusya ve İngiltere de yoğun ilgi gösteren ülkeler arasında yer aldı.

05.03.2024 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'ya bu yılın ilk iki ayında gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,82 artarak 499 bin 784 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Antalya'da geçen ay 270 bin 686 yabancı ziyaretçi ağırlandı.

Antalya'ya şubatta en çok ziyaretçinin geldiği ülke 58 bin 228 kişiyle Almanya oldu. 48 bin 937 turistle Rusya ikinci, 37 bin 454 misafirle İngiltere üçüncü sırada yer aldı.

Bu ülkeleri, Polonya, Hollanda, Kazakistan, Ukrayna, Danimarka, Avusturya ve Belçika izledi.

Kente ocak-şubat döneminde gelen turist sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,82 artarak 499 bin 784 olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk iki ayında kente gelen yabancı ziyaretçiler ülkelere göre değerlendirildiğinde, Rusya 106 bin 304 kişiyle ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 97 bin 655 konukla Almanya, 55 bin 384 ziyaretçiyle de İngiltere takip etti.

Polonya, Kazakistan, Ukrayna, Hollanda, İran, Belçika ve Danimarka da Antalya'ya en çok turistin geldiği diğer ülkeler oldu.

Kaynak: AA

Almanya, Antalya, turist, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'ya Yabancı Turist Sayısı Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Türkiye'nin Kamu-Özel Sektör İşbirliği Yatırımları Önemli Bir Rol Oynuyor
    13:23 Türkiye'nin Kamu-Özel Sektör İşbirliği Yatırımları Önemli Bir Rol Oynuyor

    Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, "Türkiye'nin 2003'ten bu yana Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki başarı öyküsünü hatırlarsanız, altyapı yatırım programı oldukça önemli. Bu projeler arasında kamu-özel sektör ortaklıkları da önemli bir rol oynuyor.

  • BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi
    13:14 BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,40 değer kazancıyla 8.943,02 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,81 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,05 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,82 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,38 ile spor oldu. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle negatif bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içi pay piyasalarının pozitif ayrıştığını söyledi. Yarı iletken çip ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketlerine olan ilginin devam ettiğini belirten analistler, buna karşın hafta içinde açıklanacak ABD istihdam verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını dile getirdi. Analistler, günün geri kalanında yurt içinde reel efektif döviz kuru, ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 puanın direnç, 8.900 ve 8.800 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

  • Yahyalı'ya Yeni Tekstil Fabrikası Temel Atma Töreni
    13:12 Yahyalı'ya Yeni Tekstil Fabrikası Temel Atma Töreni

    Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı ilçesine yapılacak olan yeni tekstil fabrikasının temel atma töreninin 8 Mart 2024 Cuma günü saat 16.30'da gerçekleşeceğini duyurdu. Bu önemli adım, bölgeye 200 yeni iş imkanı sağlayacak ve bölgenin ekonomik kalkınmasına büyük katkıda bulunacak.

  • Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği üyelerinin ihracatı 422 milyon dolara ulaştı
    13:12 Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği üyelerinin ihracatı 422 milyon dolara ulaştı

    Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üye firmaların bu yılın ilk 2 ayında yaptığı ihracat 422 milyon 733 bin 182 dolara ulaştı. BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, bölgeden 1434 firmanın 140 ülkeye ihracat yaptığını belirtti. İklimlendirme sektörünün ihracatını 8,7 milyon dolardan 13 milyon dolara yükselttiğini belirten Çavuşoğlu, su ürünleri sektöründe de yurt dışı satışın 2,7 milyon dolardan 6,8 milyon dolara çıktığını vurguladı. İran'a yapılan ihracat yüzde 234,2 artış gösterdi.

  • Melikgazi Belediyesi Ramazan Ayı öncesinde marketlerde denetimleri yoğunlaştırdı
    12:59 Melikgazi Belediyesi Ramazan Ayı öncesinde marketlerde denetimleri yoğunlaştırdı

    Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Ayı öncesinde ilçe genelindeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimlerini yoğunlaştırdı. Denetimlerin Ramazan Ayı içerisinde de devam edeceği belirtildi.

  • Bakan Yumaklı:
    12:57 Bakan Yumaklı: "Hiçbir şekilde haksız kazanca yol açacak eyleme izin vermeyeceğiz"

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda denetimlerinin aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirterek, Ramazan ayının önemi ve farklı bir atmosferi olması sebebiyle bu denetimleri daha da sıklaştıracaklarını, Ramazan ayına özgü olarak 7 bin 500 görevlinin sahaya tekrar çıktığını söyledi.

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır:
    12:57 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: "Teknolojiyi kim geliştiriyorsa kuralları o koyacak"

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Teknolojiyi kim geliştiriyorsa, kuralları o koyacak.


12:49 İsrail Saldırıları Sonucu Açlıkla Mücadele Eden 10 Yaşındaki Çocuk Yaşamını Yitirdi İsrail Saldırıları Sonucu Açlıkla Mücadele Eden 10 Yaşındaki Çocuk Yaşamını Yitirdi
12:01 Sağlık Bakanlığı’na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok Sağlık Bakanlığı'na 8 bin işçi alınacak, mülakat yok
11:59 Yeni müfredat ne zaman uygulanacak Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu Yeni müfredat ne zaman uygulanacak? Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu
11:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı İşte Antalya anketinden çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı! İşte Antalya anketinden çıkan sonuç
09:44 MİT ve Emniyet’ten MOSSAD operasyonu Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı MİT ve Emniyet'ten MOSSAD operasyonu! Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı
11:38 Müşerref Akay: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım Müşerref Akay: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım
11:35 İstanbul’da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi İşte kampanyaya katılan marketler İstanbul'da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi! İşte kampanyaya katılan marketler
11:34 Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal
11:29 Aracında başından vurulmuş halde bulundu Aracında başından vurulmuş halde bulundu
11:13 4 bin mahkumun firar ettiği Haiti’de çeteler Başbakan Henry’nin görevden alınmasını istiyor 4 bin mahkumun firar ettiği Haiti'de çeteler Başbakan Henry'nin görevden alınmasını istiyor
11:09 Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti
11:04 9 kişinin canına mal olan arazi kavgasının dehşeti ambulans kamerasında 9 kişinin canına mal olan arazi kavgasının dehşeti ambulans kamerasında
10:43 Arda Güler Süper Lig’e geri mi dönüyor Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı Arda Güler Süper Lig'e geri mi dönüyor? Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 13:21:39. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'ya Yabancı Turist Sayısı Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement