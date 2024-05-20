ANTGİAD, Girişimciler İçin Devlet Destekleri Paneli Düzenledi - Son Dakika
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Ekonomi

ANTGİAD, Girişimciler İçin Devlet Destekleri Paneli Düzenledi

ANTGİAD, Girişimciler İçin Devlet Destekleri Paneli Düzenledi

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), girişimcilerin işlerini büyütmeleri ve rekabet güçlerini artırmaları için 'Devlet Destekleri Paneli' başlığı altında, sektörlerinde uzman panelistlerin katılımıyla toplantı gerçekleştirdi. Panelde, tarım, istihdam, sanayi, turizm, KOBİ, ARGE ve ihracat destekleri gibi konular ele alındı. Katılımcılar, uzmanlardan doğrudan sorularını yanıt alma fırsatı buldu.

20.05.2024 11:11
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Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), girişimcilerin işlerini büyütmeleri ve rekabet güçlerini artırmaları için "Devlet Destekleri Paneli" başlığı altında, sektörlerinde uzman panelistlerin katılımıyla toplantı gerçekleştirdi.

ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş'ın moderatörlüğünde, bir otelde gerçekleştirilen panel, katılımcılara interaktif şekilde bilgi edinme imkanı sağladı.

Başkan Ercan Yavaş, etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında "İşletmenizin rekabet gücünü artırmak, büyüme potansiyelinizi maksimize etmek ve yeni fırsatlar yakalamak için buradayız," dedi. Yavaş, bu panelin girişimcilerin iş dünyasında daha güçlü bir konuma gelmeleri için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.

Uzman panelistler bir araya geldi

Devlet Destekleri Paneli'ne, çeşitli alanlarda bilgi vermek üzere ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlardan uzman temsilciler katıldı. Panelde; Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Isparta İl Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Gülcü tarım desteklerini, İŞKUR Antalya İl Müdürü Lütfü Güleç istihdam desteklerini, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Volkan Güler sanayi ve turizm desteklerini, KOSGEB Antalya İl Müdürü Dr. İbrahim Uğur Erkış KOBİ ve ARGE desteklerini, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreteri Ümit Sezer ihracat desteklerini aktardı. Etkinlik boyunca katılımcılar, merak ettikleri soruları yönelterek, doğrudan uzmanlardan yanıt alma fırsatına sahip oldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

İhracat, Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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