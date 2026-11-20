New York borsası, yapay zeka şirketi Anthropic'in halka arzının ardından işlem görmeye başlayan hisselerinde yaşanan düşüşün etkisiyle haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,05 azalışla 49.071,82 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,35 azalışla 7.150,39 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 1,20 kayıpla 23.592,66 puana indi.

Nasdaq borsasında "ANT" koduyla işlem görmeye başlayan Anthropic hisselerindeki hareketlilik yakından takip edilirken pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Halka arzın ardından dün ilk işlem gününde halka arz fiyatına kıyasla yüzde 34,3 primle 111,50 dolardan işlem görmeye başlayan Anthropic hisseleri, bugün açılışta yüzde 7'nin üzerinde değer kaybetti.

Anthropic ayrıca, aracı kurumların ek hisse satış opsiyonunun tamamını kullanmasıyla toplam 1 milyar 127 milyon hisse satıldığını ve ilk halka arz sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Anthropic hisselerindeki düşüş, yapay zeka sektörüyle bağlantılı diğer hisseler üzerinde de baskı oluşturdu.

Çip üreticilerinden Nvidia'nın hisseleri yüzde 1'den, Micron Technology ve Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri ise yüzde 3'ten fazla değer kaybetti.

Analistler, Anthropic'in halka arzı ile Nvidia'nın bu hafta açıkladığı finansal sonuçların, yapay zeka sektörüne yönelik yatırımcı güveninin yeniden sağlanması açısından önemli sınavlar olarak görüldüğünü ancak sektördeki yatırımların karlılığına, artan borçlanma maliyetlerine, Demokratların ara seçim zaferinin ardından gündeme gelen düzenleyici risklere ilişkin endişeleri gidermeye yetmediğini belirtti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından bugün açıklanacak tüketici güven endeksinin kasım ayına ilişkin nihai verileri takip edilecek.