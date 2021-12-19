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Araç satacaklara önemli uyarı: "Buldukları aracı hemen alsınlar" - Son Dakika

Araç satacaklara önemli uyarı: "Buldukları aracı hemen alsınlar"

19.12.2021 12:14

Araç satacaklara önemli uyarı: "Buldukları aracı hemen alsınlar" "Fiyatlar yükselince, 'bizim aracımızın fiyatı arttı.

Araç satacaklara önemli uyarı: "Buldukları aracı hemen alsınlar"

"Fiyatlar yükselince, 'bizim aracımızın fiyatı arttı. 50 bin, 100 bin lira para kazanırız' diyerek araçlarını satmasınlar"

"Sattıkları aracı tekrar almak isteseler üzerine para eklemeleri gerekiyor. O yüzden bu süreçte istikrarlı olmaları çok önemli"

DÜZCE - Otomotiv sektöründeki yükselişler sürerken, araçlarını satanlar ise bir daha aynı fiyata alamıyor. Vatandaşların fiyatlardaki yükselişlere aldanmaması gerektiğini söyleyen oto galerici Murat Açıkgöz, "Sattıkları aracı tekrar almak isteseler üzerine para eklemeleri gerekiyor. O yüzden bu süreçte istikrarlı olmaları çok önemli" dedi.

Otomotiv sektöründe hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. İkinci el araç fiyatlarındaki hızlı yükseliş her geçen gün artmaya devam ederken, otomobil alacak vatandaşlar ise kara kara düşünmeye başladı. Hem araç alacaklara hem de satacaklara önemli uyarılarda bulunan oto galerici Murat Açıkgöz, piyasanın stabil duruma gelebilmesi için çeşitli önerilerde bulundu.

"Buldukları aracı hemen alsınlar"

Otomotiv piyasasında çok beklenmemesi gerektiğini ifade eden Açıkgöz, "İnsanların bu piyasada çok beklememesi gerekiyor. Vatandaşlara buldukları aracı hemen almalarını tavsiye ediyoruz. Fiyatlar geçtiğimiz haftaya göre yüksek gibi gözükse de önümüzdeki haftalara göre gayet ucuz durumda. Çünkü araç fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor" dedi.

"Çalışma olmaması fiyatların artmasına sebep oluyor"

Pandemi öncesinde al-sat yapan vatandaşlara yönelik ciddi çalışmalar başlatıldığını kaydeden Açıkgöz, "Korona virüs salgını öncesinde hem araç fiyatları hem de al-sat yapanlara yönelik ciddi bir çalışma vardı. Özellikle kayı dışı al-sat yapanlar için ciddi bir çalışma başlatılmıştı. Korona virüs salgını sebebiyle bunlar ertelenmiş oldu. Şuanda herhangi bir çalışma olmaması fiyatların artmasına sebep oluyor" diye konuştu.

Önemli uyarı

Hem araç alacak hem de satış yapacak vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Açıkgöz, şu ifadeleri kaydetti:

"Vatandaşların araçlarını alırken galerileri ya da bayileri tercih etmelerinden yanayız. Kurumsal firmalarda araç almak çok daha doğru. Vatandaşların, al-sat yapan kişilerden değil de bizim gibi galeriler ya da resmi anlamda karşılarında muhatap bulabilecekleri firmalardan araç almaları çok önemli. Vatandaşların binmek için aldıkları aracı kesinlikle kullanmaya devam etmeleri gerekiyor. Fiyatlar yükselince, 'bizim aracımızın fiyatı arttı. 50 bin, 100 bin lira para kazanırız' diyerek araçlarını satmasınlar. Çünkü yükseliş devam ediyor. Sattıkları aracı tekrar almak isteseler üzerine para eklemeleri gerekiyor. O yüzden istikrarlı olmaları bu süreçte çok önemli"

Araç satacaklara önemli uyarı: Buldukları aracı hemen alsınlar
Araç satacaklara önemli uyarı: Buldukları aracı hemen alsınlar
Araç satacaklara önemli uyarı: Buldukları aracı hemen alsınlar
Araç satacaklara önemli uyarı: Buldukları aracı hemen alsınlar

Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Araç satacaklara önemli uyarı: 'Buldukları aracı hemen alsınlar' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Araç satacaklara önemli uyarı: "Buldukları aracı hemen alsınlar" - Son Dakika
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