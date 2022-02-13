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Artan elektrik faturalarına yeni düzenleme yapılır mı? AK Partili Kurtulmuş'tan sevindiren sözler: Tekrar revize olabilir - Son Dakika

Artan elektrik faturalarına yeni düzenleme yapılır mı? AK Partili Kurtulmuş'tan sevindiren sözler: Tekrar revize olabilir

13.02.2022 21:52

Vatandaşı zorlayan elektrik faturaları hakkında konuşan AK Partili Kurtulmuş, hayat pahalılığı konusunda önleyici adımlar atılacağını söyledi. Kurtulmuş, "Elektrikte kademeli tarife 150 kilovattı, sonra Cumhurbaşkanı'mız onu 210 kilovata çıkarttı. Belki tekrar revize olabilir. Ortalama bir evin 250 kilovat kullandığı tahmin ediliyor ayda. bu baskının nasıl ortadan kaldırılacağıyla ilgili sürekli çalışmalar yapıyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Kanal7 ekranlarında yayınlanan Başkent Kulisi programında Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı. Son günlerde vatandaşın belini büken faturalara da değinen Kurtulmuş'tan sevindiren bir açıklama geldi.

"DEVLET OLAĞANÜSTÜ BİR DESTEK VERDİ"

"Elektrik faturaları ne olacak?" sorusuna karşılık, Kurtulmuş, "Elektrik faturaları meselesinde şunu görmek lazım. Elektrik faturaları bir günde 'Hadi bakalım elektrik faturalarını arttıralım' denildiği için bu noktaya gelmedi. 2021 yılı içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hazinesi'nden milletin, yani bizlerin harcadığımız doğal gaz faturalarının yüzde 75'ini, elektrik enerjisinin yüzde 25'ini devlet ödedi. Bu olağanüstü yüksek bir destekti. Geçtiğimiz yıl verilen destek 100 milyar TL civarında bir destektir. Akaryakıtta 65 milyar lira destek var." ifadelerini kullandı.

"TEKRAR REVİZE EDİLEBİLİR"

Numan Kurtulmuş, 2020 ve 2021'de üretimde, özellikle enerjide, pandemi dolayısıyla çok yüksek fiyatların ortaya çıktığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Dünya ekonomisinde döviz üzerinden artışlara rağmen reel olarak baktığınızda Türkiye'de 2021 yılı içerisinde özellikle doğal gazdaki fiyatlar eksi olarak vatandaşa yansıtılmıştır. Ama buna rağmen çok büyük bir fatura. Bunun farkındayız. Bunu asla mazeret olarak söylemiyoruz ama sanki bu gelişme yokmuş da durduk yerde Enerji Piyasası Kurulu ya da Enerji Bakanlığı, enerji fiyatlarında olağanüstü yüksek artışlar yapmış gibi düşünmek hakkaniyete uygun bir şey değildir. Bunun vatandaşlarımızı ne kadar derinden sarstığını görüyoruz. Bunun ortadan kaldırılabilmesi için KDV'nin indirilmesi, diğer konular, belki Enerji Bakanlığı'ndadır. 150 kilovattı, sonra Cumhurbaşkanı'mız onu 210 kilovata çıkarttı. Belki tekrar olabilir. Ortalama bir evin 250 kilovat kullandığı tahmin ediliyor ayda. Bir taraftan zaruri olarak ortaya çıkan fiyatın, vatandaşın üzerine ne büyük bir baskı oluşturduğunu biliyoruz. Bir taraftan da bu baskının nasıl ortadan kaldırılacağıyla ilgili sürekli çalışmalar yapıyoruz."

"HAYAT PAHALILIĞIYLA İLGİLİ ADIM ATILACAK"

Bütün sektörlerde hangi sıkıntılar varsa bunları takip ettiklerini aktaran Kurtulmuş, "Bunu söyleyince kızıyorlar ama çok açık söylüyorum; 'Türkiye'deki bu gelişmeleri muhalefet partileri görüyor da iktidar partisi görmüyor ya da Hükümet görmüyor' gibi bir algı haksız bir algıdır. Özellikle son dönemde ardı ardına açıklanan bu paketlerin hepsi bir istikamette yürüyorsunuz ve o istikameti korumaya, vatandaşımızı ve üreticilerimizi korumaya dönük olarak alınan tedbirlerdir. Hepsinin bir amacı vardır. Hiçbirisi tesadüfi değildir. İnşallah bu zor dönemleri aşacağız. Vatandaşımızın bu hayat pahalılığının, enflasyonun altında ezilmesini de önleyecek adımlar atılacak." diye konuştu.

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Numan Kurtulmuş, cumhurbaşkanı, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Artan elektrik faturalarına yeni düzenleme yapılır mı? AK Partili Kurtulmuş'tan sevindiren sözler: Tekrar revize olabilir - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Artan elektrik faturalarına yeni düzenleme yapılır mı? AK Partili Kurtulmuş'tan sevindiren sözler: Tekrar revize olabilir - Son Dakika
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