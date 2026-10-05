ARTSO seçimlerinde 671 üyeden 213'ü oy kullandı, Başkan Seçkin Kurt güven tazeledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ARTSO seçimlerinde 671 üyeden 213'ü oy kullandı, Başkan Seçkin Kurt güven tazeledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ARTSO seçimlerinde 671 üyeden 213\'ü oy kullandı, Başkan Seçkin Kurt güven tazeledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde mevcut Başkan Seçkin Kurt tek listeyle girdiği yarışta güven tazeledi. 671 aktif üyeden 213'ünün oy kullandığı seçimde yeni meclis üyeleri belirlendi; TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kurt'u ve üyeleri tebrik etti.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ARTSO) gerçekleştirilen seçimlerde, tek listeyle seçime giren mevcut Başkan Seçkin Kurt güven tazeledi.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan Meslek Komitesi ile Meclis Asil ve Yedek Üye Seçimleri'nde, 671 aktif üyeden 213'ü oy kullandı. Oyların sayılmasının ardından Seçkin Kurt'un tek listeyle katıldığı seçimde yeni dönem meclis üyeleri belirlendi. Sayımın ardından seçilen üyelere mazbataları teslim edildi.

Seçim sonrası Kurt'u telefonla arayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kendisini ve yeni meclis üyelerini tebrik etti.

Üyelerin desteğine teşekkür eden Kurt, tek listeyle seçime girilmesini geçmiş dönemdeki çalışmaların karşılığı olarak değerlendirdi. Kurt, gençlerin enerjisini tecrübeyle birleştirerek yeni dönemde önemli projeleri hayata geçireceklerini ve Artvin iş dünyasının sorunlarının takipçisi olacaklarını söyledi.

Kaynak: İHA
Türkiye Odalar Ve Borsalar BirliğiTicaret Ve Sanayi OdasıYerel HaberlerSeçkin KurtEkonomiArtvinGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan istifa çağrılarına zehir zemberek yanıt İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa çağrılarına zehir zemberek yanıt
“Akın Gürlek’in yerine geçecek“ denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu "Akın Gürlek'in yerine geçecek" denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu
UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları Portekiz 4’te 4 yaptı UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler 50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
Yasin Kol, adliyeye sevk edildi Yasin Kol, adliyeye sevk edildi
10:36
Kafa karıştıran tablo Silahlı saldırıyla suçladı, gözaltına alınınca desteğe koştu
Kafa karıştıran tablo! Silahlı saldırıyla suçladı, gözaltına alınınca desteğe koştu
10:31
İspanya sandığa gidiyor Sanchez parlamentoyu feshetti
İspanya sandığa gidiyor! Sanchez parlamentoyu feshetti
10:25
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu Arda’yı yalnız bırakmışlar
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu! Arda'yı yalnız bırakmışlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:43
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL’nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
09:26
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 11:06:03. #7.12#
SON DAKİKA: ARTSO seçimlerinde 671 üyeden 213'ü oy kullandı, Başkan Seçkin Kurt güven tazeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei