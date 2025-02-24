Asgari Ücret Tespitinde Eksiklikler

Ekonomi

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Biz bugün ki asgari ücret tespit komisyonunun yapısının, bu yapının oluşturduğu asgari ücretin Türkiye gerçeklerini emekçilerin taleplerini karşılamadığını ve bu yapının bizim arzu ettiğimiz asgari ücreti imkanını bize vermediğini söylüyoruz" dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi iş birliğiyle 'Hukuki, Ekonomik ve Sosyal Boyutuyla Asgari Ücret' sempozyumu düzenlendi. HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmasında, asgari ücret tespit komisyonunda eksiklikler olduğunu vurguladı.

"Asgari ücret çözüme kavuşturulması gereken bir konu olmaya başlamıştır"

Arslan, asgari ücretin Türkiye'de çok farklı bir boyuta ulaştığını belirterek, "Gelişmiş demokrasilerde ve Avrupa Birliği'nde (AB) asgari ücret bir istisna ücrettir. Bu ücret çok az bir kesimi ilgilendirdiği için hiçbir zaman bizdeki kadar gündem oluşturmamıştır. Asgari ücret konusu daha geniş kitleleri ilgilendiren bir noktaya geldiği için bu konu artık tartışılması ve çözüme kavuşturulması gereken bir konu olmaya başlamıştır" ifadelerini kullandı.

"Asgari ücretli çalışanların toplam çalışanlara oranı yüzde 50"

Arslan, toplumun büyük bir bölümünün asgari ücrete muhtaç bırakıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bütün verileri dikkate aldığımız zaman asgari ücretli çalışanların toplam çalışanlara oranı yüzde 50 civarına ulaştığı söyleniyor. TÜİK ile Hazine ve Maliye Bakanlığının bizim önümüze koyduğu tespitler farklı rakamları gündeme getirse de biz biliyoruz ki istisnai bir ücret olmaktan asgari ücret Türkiye'den çıktı. Bir geçim ücreti ve toplumun asgari ücretle çalışanların oranı gösteriyor ki bu Türkiye'nin en büyük toplu iş sözleşmesi yapılıyor. Türkiye'nin en büyük iş sözleşmesinin yapıldığı ve buna adını veren asgari ücretin tabi ki endüstri ilişkiler açısından Türkiye'nin çalışma hayatı ile ilgili muhatapları açısından son derece önemli."

"Çalışanların temsili konusunda yeni bir komisyona ihtiyaç var"

Arslan, asgari ücretin nasıl olması gerektiğinin ötesinde komisyon yapısına itiraz ettiklerini dile getirerek, "1970'li yılların mevzuatına göre hazırlanmış. O gününün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir noktada olabilir. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında bu tür dar kapsamlı bir asgari ücret komisyonunun Türkiye'yi temsil etmediğini, endüstri ilişkiler sistemimizin sistemine uygun olmadığını daha da genişleterek, daha çoğulcu, katılımcı, demokratik ve gerçekten toplumun geniş kesimini ilgilendiren asgari ücretin o temsil kabiliyetini, çalışanların temsili konusunda da yeni bir komisyona ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

"Asgari ücretin belirlenme hususu düzenlenmesi gereken bir konu"

Arslan, şu ifadelere yer verdi:

"İLO'nun 1970 yılında imzaladığı 131 sayılı sözleşmede iki temel konudan bir tanesi; asgari ücret belirlenirken işçiler değil, işçiler ile beraber ailelerin de ihtiyaçları dikkate alınması gerekir diye bir sözleşmesi var. Ülkemiz bunu imzalamadı ama bu önemli bir sözleşme. İkincisi asgari ücret belirlenirken bağımsız danışmanların olması ve bu danışmanların oluşturduğu bir kısım verilerin asgari ücret yapılırken kullanılması gerektiği hususun da iki tane temel yaklaşım var. Bizde buradan yola çıkarak asgari ücret belirlenirken aile hükümlülüklerinin dikkate alınarak bir asgari ücretin belirlenme hususu bizim açımızdan yapılması ve düzenlenmesi gereken bir konuydu."

"Asgari ücret tespit komisyonunun sürdürülebilir olmakta çıktığını görüyoruz"

Arslan, "2024 yılının asgari ücretinin belirlenmesinde yaşanan bazı yeni durumları paylaşmamız gerekiyor. Bizi bu konuda çalışmaya iten ve cesaret veren özellikle işçi kesiminin temsil konusunda önümüzdeki 2025 yılına işçilerin temsil edildiği konfederasyon bu toplantılara katılmayacağını ilan etti. Asgari ücret tespit komisyonunun mevcut yapısıyla bile artık sürdürülebilir olmakta çıktığını görüyoruz" diye konuştu.

"Asgari ücret tespit komisyonu emekçilerin taleplerini karşılamıyor"

Arslan, konuşmasına şöyle devam etti:

"2025 yılında 2026 yılının asgari ücreti belirleyeceksek bu asgari ücret belirlenirken o üçlü yapının bir ayağının da orada olmayacağını görerek şimdiden acaba nasıl bir komisyon oluşturulabilir? Mevcut komisyon nasıl geliştirilebilir? Mevcut komisyon ile yaşadığımız sorunları nasıl ortadan kaldırabiliriz hususunun da tartışılması gerekiyor. HAK-İŞ olarak bu konudaki hassasiyetimizi, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın zaman zaman sitemi olur. Biz gidelim siz mi geleceksiniz? Siz gelin. İnanın böyle bir talebimiz yok. Biz bugün ki asgari ücret tespit komisyonunun yapısının bu yapının oluşturduğu asgari ücretin Türkiye gerçeklerini emekçilerin taleplerini karşılamadığını ve bu yapının bizim arzu ettiğimiz asgari ücreti imkanını bize vermediğini söylüyoruz." - ANKARA