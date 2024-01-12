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ASKON Kırıkkale Şubesi, Cibuti'de 15 Milyon Dolarlık Yatırım Hedefliyor - Son Dakika
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ASKON Kırıkkale Şubesi, Cibuti'de 15 Milyon Dolarlık Yatırım Hedefliyor

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kırıkkale Şubesi üyeleri, Cibuti'de depo ve tekstil alanında 15 milyon dolarlık yatırım yapmayı hedefliyor. Şube Başkanı Savaş Geyik, Cibuti seyahati sırasında yapılan görüşmeler sonucunda depo ihtiyacının olduğunu ve Türk ürünlerinin tercih edildiğini ancak depo eksikliği nedeniyle Dubai üzerinden ticaret yapıldığını belirtti. Bu nedenle serbest bölgede depo kurmayı ve Cibuti üzerinden Afrika'ya gümrüksüz ihracat yapmayı planladıklarını söyledi. Ayrıca, tekstil alanında da yatırım yapmayı planladıklarını ve inşaat konusunda da çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. ASKON üyeleriyle bir şirket kurarak Cibuti ile ticaretin sağlanmasını hedeflediklerini belirten Geyik, Kırıkkale'deki iş insanlarını Cibuti'ye yönlendirdi ve serbest bölgede yatırımlar yapabileceklerini vurguladı.

ASKON Kırıkkale Şubesi, Cibuti\'de 15 Milyon Dolarlık Yatırım Hedefliyor
12.01.2024 - 12:01,
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Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kırıkkale Şubesi üyeleri, Cibuti'de depo ve tekstil alanında 15 milyon dolarlık yatırım yapmayı hedefliyor.

ASKON Kırıkkale Şube Başkanı Savaş Geyik, AA muhabirine, 5-9 Aralık 2023'te farklı sektörlerden 14 iş insanıyla Cibuti seyahati gerçekleştirdiklerini söyledi.

Verimli bir ziyaret olduğunu, Yatırım, Ekonomi, Ticaret Bakanları ve Yapı Geliştirme Başkanı ile görüştüklerini anlatan Geyik, şunları aktardı:

"Aynı zamanda Serbest Bölge Başkanı ile görüşmemiz oldu. Görüşmelerin ardından orada bir depo ihtiyacının olduğunu gördük. Cibuti'de genelde Türk ürünleri tercih ediliyor ama depo işi olmadığı için daha çok Dubai üzerinden ticaretlerini gerçekleştiriyorlar. Bu da onlara bir maliyet oluşturuyor. Bu nedenle yakın bir zamanda serbest bölgenin içerisinde depo kurmayı hedefliyoruz. Daha sonra Kırıkkale'deki üyelerimizin ürettiği ürünleri oraya sevk edip, oradan da Cibuti üzerinden Afrika'nın 21 farklı ülkesine gümrüksüz ihracat yapmış olacağız."

"İlk etapta 15 milyon dolarlık yatırım söz konusu"

Geyik, ziyaretleri sırasında inşaat konusunu da önemsediklerini belirterek, yaklaşık 100 hektarlık alanda konut yapılacağının söylendiğini dile getirdi.

Yetkililerden ortak bir girişimle yapılması teklifini aldıklarına dikkati çeken Geyik, şöyle devam etti:

"Bununla ilgili de çalışmamız söz konusu. Cibuti çok önemli bir konumda ve Doğu Afrika'ya açılan bir kapı. Üyelerimizle tekstil üzerine de yatırım yapmayı planlıyoruz. Çünkü tekstil alanında üretim yaptığınızda direkt olarak ABD'ye ihraç edilebiliyor. Bu konuyla ilgili de çalışmalarımızı başlattık. Bu kapsamda depoyla ilgili ön protokolümüzü imzaladık. Gıda ve inşaat konusunda da gizlilik sözleşmelerimizi yaptık. İlk etapta 15 milyon dolarlık yatırım söz konusu. Bu, depo ve tekstille ilgili maliyet. İnşaatla ilgili konunun ucu açık çünkü ilk olarak 8 bin, ardından 4 binlik bir konuttan bahsedildi. İnşaatla ilgili bir maliyet çıkarmadık ama ön protokolleri imzaladık."

Geyik, ziyaretin ardından Cibuti ile ticaretin sağlanması için Kırıkkale'de ASKON üyeleriyle bir şirket kurmaya karar verdiklerini aktardı.

Ay sonunda şirketi kurmuş olacaklarını dile getiren Geyik, "Cibuti'de serbest bölgenin içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'ne ayrılmış yaklaşık 5 milyon metrekarelik bir alan var. Burası bakir ve altyapısı yapılmamış bir alan. Bize ayrılan bölgede yatırımlar yapılabilir. Kırıkkale'deki iş insanı arkadaşlarımızın oraya yönelmesini rica ediyorum. Orada ortak çalışmalar yapılabilir. Zor ve altyapısı kurulmamış bir bölge ama özel bölge olmadan da serbest bölgenin içerisinde depolar kurulabilir, yatırım yapılabilir." ifadeleri kullandı.

Kaynak: AA
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