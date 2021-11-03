Asya borsaları Avustralya hariç geriledi

Asya borsalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşamki toplantısından çıkacak kararlar öncesinde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Avustralya'da ASX 200 endeksi pozitif ayrıştı.

Yeni tip koronavirüs vaka sayılarındaki artış ve Çin'de emlak sektöründeki borç sorunlarının diğer sektörlere yayılmasına yönelik endişeler Asya tarafında risk iştahını baskılamaya devam ederken, Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bu akşam açıklayacağı kararlar öncesi yatırımcıların temkinli bir duruş sergilediği görüldü.

Analistler, Fed'in salgın döneminde devreye aldığı parasal teşvikler kapsamında ilk geri adımını atmasının beklendiğini belirterek, bu doğrultuda aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azaltımın duyurulmasının fiyatlandığını söyledi.

Yatırımcıların, faiz artırımının zamanlamasına ilişkin herhangi bir ipucu verilip verilmeyeceğine odaklandığına işaret eden analistler, karar metni ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında kullanılacak tonun piyasaların bundan sonraki yönü açısından önemli olacağını kaydetti.

Makroekonomik tarafta ise Çin'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin ekimde önceki aya kıyasla 0,4 puan artarak 53,8'e yükselmesi "sürpriz" olarak nitelendirildi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 azalışla 3.498 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 düşüşle 2.976 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,9 artışla 7.393 puan oldu.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 gerilemeyle 24.997 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 kayıpla 59.820 puanda seyrediyor. Japonya piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 113,9 seviyelerine indi.