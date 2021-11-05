Asya borsaları, Avustralya hariç geriledi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Avustralya'da ASX 200 endeksi pozitif ayrıştı.

Çin'de emlak sektöründe faaliyet gösteren Evergrande'nin yanı sıra başka şirketlerde de borç çevirme konusunda sıkıntıların yaşanması, pay piyasalarında baskı unsuru olmaya devam ediyor.

Çinli emlak geliştirme şirketi Kaisa Grup'un, likidite sıkıntısı nedeniyle ödemelerini gerçekleştirememesinin ardından Hong Kong borsası, şirketin ve iştiraklerinin hisselerinde işlemleri durdurdu.

Öte yandan Japonya'da hanehalkı harcamaları eylülde aylık yüzde 5 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşse de salgın öncesi seviyelerin altında kalmaya devam etti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 azalışla 3.491 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 düşüşle 2.969 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 7.456 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 6 azalarak 29.611 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 113,6 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan piyasalarında tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmezken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 gerilemeyle 24.819 puanda seyrediyor.