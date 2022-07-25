Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi - Son Dakika
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Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi

25.07.2022 11:22
Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi

Asya'da pay piyasaları Güney Kore hariç satış ağırlıklı bir seyir izledi.

Asya'da pay piyasaları Güney Kore hariç satış ağırlıklı bir seyir izledi.

Asya'da pay piyasaları satış ağırlıklı bir seyir izlerken, söz konusu seyirde dünya genelinde artan resesyon endişeleri ve ABD borsalarında kote Çinli teknoloji devlerine ilişkin olası yaptırım haberleri etkili oldu.

Analistler, Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını da ekonomik aktiviteye ilişkin korkuları canlı tuttuğunu belirterek, teknoloji şirketlerindeki negatif seyrin Çin pay piyasalarındaki düşüşe öncülük ettiğini, Çin hükümetinin inşaat sektöründe sorunlu firmalar için yeni bir fon kurulduğunu açıklaması sonrası pozitif seyreden gayrimenkul sektörü hisselerinin ise satış baskısını sınırlı da olsa törpülediğini bildirdi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,60 değer kaybederek 3.250 puana inerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,44 artışla 2.403 puana çıktı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,77 değer kaybıyla 27.699 puana gerilerken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 primle 136,4'e yükseldi.

Kapanışa yakın Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 düşüşle 55.676 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 azalışla 20.530 puan oldu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi - Son Dakika
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