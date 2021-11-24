Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, hafta başından bu yana hakim olan karışık seyir bugün de devam etti.

ABD ve Avrupa başta olmak üzere dünya çapında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları yatırımcı risk algısını olumsuz etkilemeye devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha önce faizleri artırabileceği endişeleri Asya borsalarındaki satış baskısını artırdı.

Söz konusu endişelerle ekim ayında 7 yılın ardından ilk kez faiz artırımına giden Yeni Zelanda Merkez Bankası, bugün de politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,75'e çıkarttı.

Çin'de ise nispeten yavaş büyüme ve yükselen üretici fiyatları karşısında ülke merkez bankasının ekonominin toparlanmasına yardımcı olmak için olası gevşeme önlemleri sinyalini vermesi ülke borsasının pozitif ayrışmasını beraberinde getirdi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artarak 3.593 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 gerileyerek 2.994 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi ise yüzde 0,2 azalarak 7.399 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 azalarak 29.303 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kaybederek 114,9 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 artışla 58.862 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükselişle 24.680 puanda seyrediyor.