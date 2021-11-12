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Asya borsaları yükseldi - Son Dakika

Asya borsaları yükseldi

12.11.2021 10:25
Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Çinli emlak şirketi Evergrande'nin tahvil ödemelerini gerçekleştirerek temerrütten kurtulduğu ve emlak sektörüne yönelik hükümetin refinansman koşullarını gevşeteceği haberleri, Asya tarafında pay piyasalarını desteklemeye devam ediyor.

Öte yandan Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Pekin'de düzenlediği 4 günlük üst düzey toplantıda, partinin 100 yıllık geçmişine ilişkin ideolojik bir değerlendirme niteliğindeki karar tasarısı kabul edildi. Karar ile Şi'nin geçmişten bugüne parti liderleri içinde Mao Zıdong ve Dıng Şiaoping gibi "düşünce kurucu önder" olduğu vurgulanırken, üçüncü iktidar döneminin işareti verildi. Bu da Şi'ye hayat boyu liderliğin yolunu açtı.

Bu gelişmelerle enflasyona dair kaygılar gündemde kalmaya devam ederken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artışla 3.539 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 yükselişle 2.969 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,8 primle 7.443 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 değer kazanarak 29.610 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 artışla 114,2 seviyelerine yükseldi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 artışla 25.310 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 yükselişle 60.315 puanda seyrediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Evergrande, Emlak, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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