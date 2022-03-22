Asya borsaları yükseldi - Son Dakika

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, gelecek aylarda gerçekleştirilecek toplantılarda 50 baz puanlık faiz artırımına gidebileceklerinin sinyalini vermesi "şahin" olarak değerlendirilirken, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler de fiyatlanmaya devam ediyor.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı bugün 116,2 dolar ile yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Petrol fiyatlarındaki artışa karşın Asya borsaları genelinde ise yeni günün alış ağırlıklı seyretmesi dikkati çekti. Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,19 artarak 3.260 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,89 yükselerek 2.710 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,48 artışla 27.224 puandan kapanırken, yen dolar karşısında Şubat 2016'dan bu yana ilk kez 120 eşiğini aştı. Dolar/yen paritesi şu dakikalarda yüzde 0,7 değer kazancıyla 120,3 seviyelerinde bulunuyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,15 primle 21.889 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,13 primle 57.939 puanda seyrediyor.