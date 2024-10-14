Asya Borsalarında Alıcılı Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Alıcılı Seyir

Asya borsalarında Hong Kong hariç alıcılı bir hava hakim; Çin Maliye Bakanı'nın açıklamaları dikkat çekti.

14.10.2024 10:17
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Asya borsalarında Hong Kong hariç alıcılı bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalar, ABD'de ekonominin yumuşak iniş yapabileceği beklentilerinin güçlü kalması ve Çin'de hafta sonu Çin Maliye Bakanı tarafından yapılan açıklamalarla haftaya pozitif bir seyirle başladı.

Asya tarafında Hong Kong hariç alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da tatil nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.

Asya'da gözler hafta sonu Çin Maliye Bakanı'na çevrilirken, düzenlenen basın toplantısında, "piyasaları canlandırmaya yönelik somut adımların atılmaması" dikkati çekti. Buna karşın, gelecek dönemde piyasaların desteklenmeye devam edileceğinin vurgulanması bölgede risk iştahının güçlü kalmasına yardımcı oldu.

Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an ve bakanlık yetkilileri, hükümetin kademeli bazı tedbirlerle mevcut politikaların uygulanmasını hızlandıracağını kaydetti.

Bakan Lan, merkezi hükümetin bütçesinde borçlanmaya ve açığı artırmaya "yer olduğuna" dikkati çekse de büyük ölçekli bir harcama planından söz etmedi.

Ekonomiyi canlandırmak üzere farklı bütçe teşvikleri üzerinde çalıştıklarını belirten Lan, bunların neler ve ne miktarda olduğuna dair detay vermedi.

Bakanlık yetkilileri, yerel yönetimlerin borç problemlerini çözmek üzere daha fazla tahvil çıkarılacağını, borç tavanının yükseltilerek borç takasına olanak sağlanacağını duyurdu.

Analistler, Çinli yetkililerin gelecek haftalarda gerçekleştirecekleri brifinglere odaklanması gerektiğini belirterek, yatırımcıların mali teşvik paketinin büyüklüğü söz konusu olduğunda çok daha sabırlı olmaları gerektiğini söyledi.

Öte yandan Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 0,4 yükselirken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,8 geriledi.

Eylülde tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüşle deflasyon eğilimi hissedilmeye devam etti.

Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE, Şubat 2023'ten bu yana yüzde 1'in altında seyrederken, üretici fiyatlarında Ekim 2022'den bu yana kaydedilen gerileme eylülde de sürdü.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 artışla 2.623 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi 0,6 düşüşle 21.123 puanda bulunurken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6 yükselişle 3.268 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 kazançla 82.014 puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Hong Kong, Ekonomi, Maliye, Finans, Borsa, Hakim, Son Dakika

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