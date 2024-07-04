Asya Borsalarında Çin Hariç Pozitif Seyir

Ekonomi

Asya borsalarında Çin hariç pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret ederken, iş gücü piyasasında da soğuma sinyalleri vermesiyle pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Asya'da ise Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Japon yeninin dolar karşısında son 38 yılın en düşük seviyesinde bulunmaya devam etmesi dikkati çekiyor.

Dün, dolar/yen paritesi 161,96 seviyesine çıkarak 1986'dan bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından günü yüzde 0,2 artışla 161,69 seviyesinden tamamlarken, bugün önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 161,38 seviyesinden işlem görüyor.

Japonya Merkez Bankasının (BoJ) politika faizini kademeli olarak artıracağına ilişkin beklentiler güçlenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda da bankanın bu yıl 10'ar baz puanlık iki faiz artışına gitme ihtimali öne çıkıyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 40.992 puandan günü tamamladı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 artışla 2.818 puanda, Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 2.960 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 primle 18.009 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 artışla 80.181 puanda bulunuyor.