Çin ile ABD arasındaki gerilim bölgede risk algısını artırmaya devam ederken, Asya ülkelerinde süregelen aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik üretiminde gözlenen sıkıntılar Asya ekonomilerinin gidişatına ilişkin soru işaretlerinin çoğalmasına neden oluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika

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