Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
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Asya borsaları karışık seyretti

30.08.2022 10:36
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylülde 75 baz puan faiz artırımına gideceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle küresel pay piyasalarında yön arayışı devam ediyor.

Çin ile ABD arasındaki gerilim bölgede risk algısını artırmaya devam ederken, Asya ülkelerinde süregelen aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik üretiminde gözlenen sıkıntılar Asya ekonomilerinin gidişatına ilişkin soru işaretlerinin çoğalmasına neden oluyor.

Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,42 azalışla 3.227 puana inerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,99 yükselişle 2.450 puana çıktı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,14 değer kazanarak 28.195 puana yükselirken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 138,6 seviyesinden işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,50 düşüşle 19.922 puan, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,70 artışla 58.960 puanda bulunuyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
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