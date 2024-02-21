Ekonomi

Asya borsalarında karışık seyir izlendi.

Analistler, ABD enflasyonunun beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine geç başlayacağına ilişkin öngörülerin güçlü duruşunu korumaya devam ettiğini belirterek, bugün açıklanacak Fed toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

Dün, Çin Merkez Bankasının (PBoC) emlak piyasasını canlandırmak adına konut kredileri için gösterge faiz oranı olan 5 yıllık kredi ana faiz oranını beklentilerin de üzerinde indirmesinin ardından bugün Çin borsalarında emlak sektörü öncülüğünde yaşanan yükseliş dikkati çekiyor.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ihracat ocakta yıllık yüzde 11,9 artış ile beklentileri aştı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,17 değer kaybıyla 2.653 puana yükseldi, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 artışla 2.960 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,26 azalışla günü 38.262 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 yükselişle 150,1 seviyelerinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 primle 73.112 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 değer kazancıyla 16.570 puanda seyrediyor.