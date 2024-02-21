Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya Borsalarında Karışık Seyir

ABD enflasyonunun beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine geç başlayacağına ilişkin öngörülerin güçlü duruşunu korumaya devam ettiği belirtiliyor. Bugün açıklanacak Fed toplantı tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti. Çin'de emlak sektörü öncülüğünde yaşanan yükseliş dikkat çekiyor. Japonya'da ihracat beklentileri aşarak yıllık yüzde 11,9 artış gösterdi. Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

21.02.2024 09:57  Güncelleme: 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asya borsalarında karışık seyir izlendi.

Analistler, ABD enflasyonunun beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine geç başlayacağına ilişkin öngörülerin güçlü duruşunu korumaya devam ettiğini belirterek, bugün açıklanacak Fed toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

Dün, Çin Merkez Bankasının (PBoC) emlak piyasasını canlandırmak adına konut kredileri için gösterge faiz oranı olan 5 yıllık kredi ana faiz oranını beklentilerin de üzerinde indirmesinin ardından bugün Çin borsalarında emlak sektörü öncülüğünde yaşanan yükseliş dikkati çekiyor.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ihracat ocakta yıllık yüzde 11,9 artış ile beklentileri aştı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,17 değer kaybıyla 2.653 puana yükseldi, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 artışla 2.960 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,26 azalışla günü 38.262 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 yükselişle 150,1 seviyelerinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 primle 73.112 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 değer kazancıyla 16.570 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA

Japonya, İhracat, Fed, Finans, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 01:59:41. #1.11#
SON DAKİKA: Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement