Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Küresel piyasalarda ABD'de açıklanan verilerin enflasyon endişelerini yatıştırmasıyla pozitif bir seyir izlenirken, Japon yenini destekleyen veriler Japonya Merkez Bankası'nın politika alanının genişlemiş olabileceği beklentilerini güçlendirdi. Dolar/yen paritesi düşüş eğilimini sürdürerek önceki kapanışın altında dengelendi. Japonya'da açıklanan makroekonomik veriler ise Japon ekonomisine yönelik endişeleri sürdürdü. Nikkei 225 endeksi yükselişle günü tamamlarken, diğer Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

16.05.2024 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalar, dün ABD'de açıklanan verilerin enflasyon endişelerini yatıştırmasıyla pozitif bir seyir izlerken söz konusu veriler Japon yenini destekledi.

Analistler, ABD ile Japonya arasındaki faiz farkının Japon yenini baskıladığını hatırlatarak, Fed'in bu sene faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesiyle Japonya Merkez Bankasının (BoJ) politika alanının genişlemiş olabileceğini bildirdi.

Dolar/yen paritesi, dün yüzde 1 azalışla 154,9'a inmesinin ardından bugün de düşüş eğilimini sürdürerek önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 154,2 seviyesinde dengelendi.

Öte yandan, Japonya'da açıklanan makroekonomik veriler Japon ekonomisine yönelik endişeleri diri tutmaya devam ediyor. Buna göre, Japonya'da GSYH yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2 azalarak beklentilerin gerisinde kalırken, sanayi üretimi aylık bazda yüzde 4,4 arttı.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 yükselişle 38.921 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 artışla 2.753 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,1 azalışla 3.118 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 primle 19.384 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 72.902 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Japonya, Japon, Finans, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:19 “Oy verir misiniz“ diye soruldu Ağıralioğlu’nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket "Oy verir misiniz?" diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
10:10 Bomba iddia Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’a transfer oluyor Bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a transfer oluyor
10:01 Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ından ilk paylaşım Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ından ilk paylaşım
10:01 Beşiktaş’ta yeni teknik direktör kim olacak İşte ağır basan isim Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte ağır basan isim
09:41 Tadilattaki binada doğal gaz patlaması 1 işçi yaralandı Tadilattaki binada doğal gaz patlaması! 1 işçi yaralandı
08:20 Sızma girişimindeki PKK’lı teröristler, MİT’in saha operasyonuyla öldürüldü Sızma girişimindeki PKK'lı teröristler, MİT'in saha operasyonuyla öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 10:58:22. #1.13#
SON DAKİKA: Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement