Asya Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Pozitif Seyir

Japonya hariç Asya borsalarında alıcılı bir seyir izleniyor, Nvidia'nın sonuçları bekleniyor.

20.11.2024 11:18
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Asya borsalarında Japonya hariç alıcılı seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, artan jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerle karışık seyir izlenirken, bugün gözler yoğun veri takviminin yanı sıra dünyanın en değerli şirketlerinden olan çip üreticisi Nvidia'nın açıklayacağı finansal sonuçlara çevrildi.

Asya piyasalarında yeni günde Japonya hariç pozitif seyir görülürken, Nvidia'nın açıklayacağı finansal sonuçların Asya'da şirket bazlı etkilerinin görülebileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, bölgede bugün açıklanan verilere göre, Çin Merkez Bankası (PBoC) 1 ve 5 yıllık kredi faizlerini yüzde 3,10 ile yüzde 3,60'ta sabit bıraktı.

Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler varlığını korurken, ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump, Cantor Fitzgerald'ın Üst Yöneticisi (CEO) Howard Lutnick'i Ticaret Bakanı olarak aday gösterdi.

Trump'ın, Lutnick'in tarife ve ticaret gündemlerine liderlik edeceğini açıklamasının ardından söz konusu adımın bölge ekonomisine olası etkileri yakından takip ediliyor.

Japonya tarafında yen değer kaybetmeye devam ederken, dolar/yen paritesi yeni günde yüzde 0,5 artarak 155,38 seviyesinde işlem görüyor. Japonya'da, ekim ayı dış ticaret dengesi 461,2 milyar yen açık verirken, ülkenin ithalatı yüzde 0,4, ihracatı 3,1 artış gösterdi.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 azalışla 38.373 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 artışla 2.483 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,6 yükselişle 3.364 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 19,680 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da piyasalar bu gün kapalı olacak.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Japonya, Finans, Borsa, Son Dakika

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