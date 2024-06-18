Asya Borsalarında Pozitif Seyir Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Pozitif Seyir Devam Ediyor

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlayacağı beklentileriyle Asya borsalarında pozitif bir seyir izleniyor. Çin Merkez Bankası (PBoC) politika faizini sabit tutarken, Fitch Ratings Çin ekonomisinin büyüme tahminini yükseltti. Avustralya Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek sabit tutarken, Hong Kong'da piyasaların kapatılmasına son verileceği haberleri dikkat çekiyor. Japonya, Güney Kore, Çin ve Hindistan'da endekslerde yükselişler görülüyor.

18.06.2024 10:05
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Asya borsalarında Hong Kong hariç pozitif bir seyir izleniyor.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir izlenirken, bugün yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında yerleşti.

Dün, Çin Merkez Bankası (PBoC), 1 yıl vadeli borçlanma faizi oranını (MLF) sabit tutma kararı aldı. PBoC'den yapılan açıklamada, politika faizi işlevi gören oranın yüzde 2,5'te sabit tutulacağı bildirildi.

Analistler, PBoC'nin, düşük seyreden enflasyon nedeniyle piyasalardaki büyümeyi teşvik edici parasal genişleme beklentisine karşın ihtiyatlı para politikasını sürdürdüğünü ifade etti.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, dün yayınladığı raporunda Çin ekonomisinin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 4,5'ten 4,8'e yükseltildiğini belirterek, ülke ekonomisinin 2025'te yüzde 4,5 ve 2026'da da yine yüzde 4,5 büyümesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Avustralya Merkez Bankası üst üste beşinci kez politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4,35'te sabit tutarken, Hong Kong'da fırtına ve tayfunların olumsuz etkilerinin olduğu günlerde, piyasaların kapatıldığı uygulamaya 23 Eylül'den itibaren son verileceğine ilişkin haber akışı dikkati çekiyor.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 yükselişle 38.427 puandan günü tamamladı.

Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,7 artışla 2.763 puanda, Çin'de Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 0,3 yükselişle 3.023 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 kayıpla 17.850 puanda seyrederken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 77.256 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Fitch Ratings, Güney Kore, Avustralya, Hindistan, Hong Kong, Japonya, Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Pozitif Seyir Devam Ediyor - Son Dakika

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