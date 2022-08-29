Asya borsaları Çin hariç geriledi - Son Dakika
Üye Girişi

Asya borsaları Çin hariç geriledi

29.08.2022 11:07
Asya borsaları Çin hariç geriledi

Asya borsalarında, satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

Asya borsalarında, satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

Asya'da, New York borsasına kote şirketlerin nasıl denetleneceğine ilişkin ABD ile Çin'in bir ön anlaşma imzalamasıyla Çin'de Şanghay bileşik endeksi küresel piyasalardan pozitif ayrıştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda verdiği "şahin" mesajların ardından, dolara olan talebin artması ile Japon yeni ve Çin yuanında değer kayıpları hızlandı.

Çin yuanı dolar karşısında, Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyeden işlem görüyor.

Öte yandan, bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya'da haziran öncü göstergeler endeksi 100,9'a geriledi.

Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,14 artışla 3.241 puana yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,18 düşüşle 2.427 puana indi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,66 değer kaybederek 27.879 puana yükselirken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 138,7 seviyesinden işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,81 azalışla 20.006 puan, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,37 artışla 58.027 puanda bulunuyor.

YORUMLAR
500
Tayvan: Çin'e ait 37 savaş uçağı ve 8 gemi Ada çevresinde görüldü Tayvan: Çin'e ait 37 savaş uçağı ve 8 gemi Ada çevresinde görüldü Çin'de Devlete Ait İşletmeler Ocak-Temmuz Döneminde Gelir Artışı Kaydetti Çin'de Devlete Ait İşletmeler Ocak-Temmuz Döneminde Gelir Artışı Kaydetti Çin Başbakanı Pujiang İnovasyon Forumu'na Tebrik Mesajı Gönderdi Çin Başbakanı Pujiang İnovasyon Forumu'na Tebrik Mesajı Gönderdi
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, New York, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları Çin hariç geriledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:08 THK Üniversitesi, eski rektör Ünsal Ban hakkında geçen yıl çok sayıda soruşturma açıldığını bildirdi
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatiflerinin sayısını 3 bine çıkaracağız
15:34 Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Sörloth, yeniden Real Sociedad'a kiralandı
15:35 Türkiye, Boğazlardan geçiş ücretine 40 yıl sonra zam yaptı! Ücret 5 kat artırıldı
15:12 ABD'yi karıştıran olay! Maneskin grubunun basçısının göğüsleri görününce kanal reklama geçti
15:10 Irak karıştı! Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
15:06 ABD'li rapçi Lil Baby, NBA yıldızı James Harden'a doğum günü hediyesi olarak 4.5 milyon TL nakit para verdi
15:00 Esenyurt'ta eğlenceden dönen Tanzanyalı kadın boğazından bıçaklandı
14:48 Gülşen'in tahliye edilmesinin ardından avukatından ilk açıklama: Ev hapsinin kaldırılması için mahkemeye talepte bulunacağız
14:46 Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 9 bin lira
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 16:21:22. #1.12#
SON DAKİKA: Asya borsaları Çin hariç geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement