Asya borsaları Çin hariç geriledi

Asya borsalarında, satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

Asya'da, New York borsasına kote şirketlerin nasıl denetleneceğine ilişkin ABD ile Çin'in bir ön anlaşma imzalamasıyla Çin'de Şanghay bileşik endeksi küresel piyasalardan pozitif ayrıştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda verdiği "şahin" mesajların ardından, dolara olan talebin artması ile Japon yeni ve Çin yuanında değer kayıpları hızlandı.

Çin yuanı dolar karşısında, Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyeden işlem görüyor.

Öte yandan, bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya'da haziran öncü göstergeler endeksi 100,9'a geriledi.

Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,14 artışla 3.241 puana yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,18 düşüşle 2.427 puana indi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,66 değer kaybederek 27.879 puana yükselirken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 138,7 seviyesinden işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,81 azalışla 20.006 puan, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,37 artışla 58.027 puanda bulunuyor.