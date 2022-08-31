Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi

Asya borsalarında, satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı.

Küresel çapta, merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin açıklanan verilerle desteklenmesi ile küresel pay piyasalarındaki temkinli seyir devam etti.

Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustosta 49,4'e yükselse de sıcak hava dalgaları, salgında yeni vakalar ve emlak sektörüne yönelik gelişmelerle daralma bölgesinde kalmayı sürdürdü.

Çin'in yapımı duran konut projelerine 200 milyar yuanlık (yaklaşık 29 milyar dolar) kredi desteği vereceği haberleri ise Çin piyasalarındaki kayıpları bir nebze de olsa sınırladı.

Japonya'da ise sanayi üretimi düşüş beklentilerinin aksine temmuzda yıllık bazda yüzde 1 arttı. Bu dönemde ülkede perakende satışlar da yüzde 2,4 artarak beklentileri aştı.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Junko Nakagawa, şimdilik ultra gevşek para politikasına devam edeceklerinin sinyalini verdi.

Bu gelişmelerle, kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,78 azalışla 3.202 puana gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,86 yükselişle 2.472 puana çıktı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,37 değer kaybederek 28.092 puana inerken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 137,5 seviyesinden işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,17 azalışla 19.915 puanda bulunuyor.

Hindistan'da ise resmi tatil nedeniyle piyasalar bugün kapalı.