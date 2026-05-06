Asya Borsalarında Satış Baskısı

06.05.2026 01:59
Orta Doğu gerilimi nedeniyle Asya borsalarında Güney Kore hariç düşüşler yaşanıyor.

Asya borsaları, Orta Doğu'daki gerilimde henüz uzlaşı olmamasının etkisiyle Güney Kore hariç satıcılı bir seyir izliyor.

ABD/İsrail ve İran arasında ikinci ayına ulaşan çatışmalar ve gerilim yatırımcıların temel gündem maddesi olmayı sürdürürken, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması ve artan enerji maliyetleri küresel enflasyon beklentilerinin artmasına neden oluyor.

Önde gelen ekonomiler ile bunların merkez bankaları, enflasyona yönelik riskler ve enerji maliyetleri kaynaklı büyüme riskleri karşısında temkinli kalmayı sürdürüyor.

Asya tarafında da yatırımcıların risk almaktan kaçınmasıyla Güney Kore hariç satıcılı bir seyir öne çıkıyor.

BoJ politika faizini sabit bıraktı

Küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz kararları yatırımcıların odağında yer alırken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizini beklentilere paralel yüzde 0,75'te sabit tuttu.

Bankadan yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisiyle yükselen ham petrol fiyatlarının, ticaret hadlerindeki bozulma yoluyla şirket karlarını ve hane halkının reel gelirlerini azaltacağı, bu nedenle ülke ekonomisinin büyüme hızının yavaşlamasının beklendiği belirtildi.

Öte yandan, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki durum nedeniyle yakıt ve enerji tasarrufu için acil durum tedbirleri gerekmediğini bildirdi.

Kospi endeksi rekor serisini sürdürdü

Bölgede teknoloji ve finans şirketlerindeki primler düşüşlerin daha sınırlı olmasında etkili olurken, Güney Kore'de Kospi endeksi rekor serisini sürdürüyor.

ABD'de bilançolarını açıklayacak teknoloji şirketlerinin finansal raporlarından alınacak talep ve ihtiyaç sinyallerine ilişkin iyimserlikler bölgedeki teknolojik ürün ihracatçısı şirketlere olan ilginin canlı kalmasında etkili oluyor.

Özellikle Güney Kore ve Japonya, ABD'li şirketler için stratejik partnerlik açısından öne çıkan ülkeler olurken, devam eden büyük miktarlardaki iş ortaklıkları nedeniyle kurumsal gelişmeler bölge endekslerini de etkiliyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 düşüşle 59.900 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 yükselişle 6.641 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 4.076 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi bir önceki kapanışına göre yüzde 1,1 kayıpla 25.652 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 77.065 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 02:14:50. #7.13#
