ATO Başkanı: Sürücüler Kış Lastiği Kullanmalı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, sürücülerin, havaların iyi gittiğini düşünerek tedbiri elden bırakmaması ve araçlarına kış lastiği taktırarak kazalara karşı önlem alması gerektiğini bildirdi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Baran, ATO'nun 39 No'lu Lastik, Jant, Akü Toptan ve Perakende Satış Servisi Meslek Komitesi Başkanı Fatih Çalışkan ve meclis üyeleri ile komiteye kayıtlı işletmeleri ziyaret etti.

Ziyaretinde sektör hakkında bilgi alan Baran, 1 Aralık 2023 itibarıyla tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımının zorunlu olduğunu hatırlatarak, uyarılarda bulundu.

Baran, küresel ısınma nedeniyle mevsim normalleri dışında hava şartları yaşandığını ancak buna güvenerek tedbiri elden bırakmamak gerektiğini belirtti.

Aniden bastırabilecek kış için araçların hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Kar yağmadığını, havaların iyi gittiğini düşünerek tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Araçlarımıza kış lastiği taktıralım, kazalara karşı önlem alalım. Trafik kazalarının çoğu, yol tutuşu sıfıra düşen aşınmış lastiklerden kaynaklanıyor. Kış lastikleri 7 derecenin altı sıcaklıklarda yumuşaklığını ve tutma özelliğini koruyarak, yol tutuşunu artırıyor. Sürücülerimizden daha güvenli bir sürüş ve makul fren mesafesi için mevsimine göre lastik kullanmasını rica ediyoruz."