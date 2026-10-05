Avro Bölgesi'nde özel sektör faaliyeti eylülde 41 ayın en hızlı büyümesini kaydetti - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde özel sektör faaliyeti eylülde 41 ayın en hızlı büyümesini kaydetti

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S&P Global'in nihai verilerine göre Avro Bölgesi'nde bileşik PMI, ağustostaki 52'den eylülde 53,1'e yükselerek 41 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Hizmet PMI'sı da 53'e çıkarak 10 ayın zirvesini gördü; girdi maliyetleri ve satış fiyatları mayıstan bu yana en hızlı arttı.

Avro Bölgesi'nde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 53,1 puana yükselerek son 41 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

S&P Global, Avro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin nihai PMI verilerini yayımladı.

Verilere göre, ağustosta 52 olan Avro Bölgesi bileşik PMI, eylülde 53,1'e çıktı. Böylece bölgedeki özel sektör faaliyetleri 41 ayın en hızlı büyümesini kaydetti.

Avro Bölgesi'nde ağustosta 51,6 olan hizmet sektörü PMI'sı da eylülde 53'e yükselerek son 10 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Veriler, bölgedeki imalat ve hizmet sektörlerinde büyümenin hızlandığını ortaya koydu.

Avro Bölgesi'nde girdi maliyetleri ve işletmelerin satış fiyatları mayıstan bu yana en hızlı artışını kaydetti.

PMI verilerinde 50'nin üzerindeki değerler sektörde genişlemeye, 50'nin altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA
EkonomiFinansDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Avro Bölgesi'nde özel sektör faaliyeti eylülde 41 ayın en hızlı büyümesini kaydetti - Son Dakika
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