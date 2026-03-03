Avro Cinsinden Tahvil İhracı Gerçekleştirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, kurumsal yatırımcılara yönelik avro cinsinden sabit kuponlu devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirildi.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 4 Mart 2026 valörlü, 3 Mart 2027 itfa tarihli avro cinsinden devlet tahvili ihracına, toplam 919 milyon 435 bin avro tutarında teklif geldi.

Söz konusu tekliflerin tamamı karşılanarak söz konusu tutarda devlet tahvili ihraç edildi.