Avrupa Borsa Endeksleri Geriledi

Ekonomi

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü Rusya ve Ukrayna arasında gerilimin yükselmesiyle düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,02 değer kaybıyla 500,49 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 düşüşle 8.085,07 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 gerileyerek 7.198,45 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,29 değer kaybıyla 19.004,78 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,29 azalışla 33.227,7 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.18 itibarıyla yüzde 0,64 düşerek 1,053 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa piyasaları, Rusya ve Ukrayna arasında gerilimin artmasını olumsuz karşıladı.

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği olası hava saldırısı nedeniyle bugün kapatılmıştı.

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi eylülde önceki aya kıyasla yüzde 0,1, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,6 azaldı.