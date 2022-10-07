Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

07.10.2022 19:58
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

???????Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,18 değer kaybederek 391,67 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 azalarak 6.991,09 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,59 düşerek 12.273 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,17 değer kaybıyla 5.866,94 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,13 gerileyerek 20.901,56 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.42 itibarıyla yüzde 0,28 azalarak 0,976 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa Birliği ülkeleri, enerji fiyatlarının düşürülmesine yönelik tedbirler kapsamında doğal gaza tavan fiyat uygulamasında anlaşamadı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, küresel gıda fiyatlarının eylülde ağustosa kıyasla yüzde 1,1 azaldığını bildirdi.

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Avrupa borsaları düşüşle kapandı Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Kaynak: AA

England, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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