Avrupa Borsaları Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Düşüşte

Donald Trump'ın başkanlığı öncesi endişelerle Avrupa borsaları ciddi düşüşler yaşadı.

12.11.2024 23:46
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Yatırımcılar, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünün kıta ekonomisi için ne anlama gelebileceğini değerlendirirken Avrupa borsaları maden hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,98 gerileyerek 502,23 puan oldu.

Maden şirketlerinin hisseleri altın ve bakır fiyatlarının düşmesiyle bugünkü satışlarla ortalama yüzde 3,91 üzerinde düşüş gösterirken bu durum hemen hemen tüm sektörlerde hisse senetlerini baskıladı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,22 düşüşle 8.025,77, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,13 değer kaybıyla 19.033,64 puana indi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,69 azalarak 7.226,98 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,15 düşüşle 33.607,14 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi TSİ 21.55 itibarıyla yüzde 0,347 değer kaybıyla 1,062 seviyesinden işlem gördü. Avronun yatırımcıların Avro Bölgesi ekonomisini olumsuz etkileyecek olası ABD gümrük tarifeleri konusunda endişelerinin devam etmesiyle dolar karşısında son bir yılın en düşük seviyesine gerilemesi dikkati çekti.

Verilerde, Almanya'da açıklanan nihai veriler, gıdanın ve hizmetlerin daha pahalı gelmesinin etkisiyle enflasyonun ekimde yüzde 1,6'dan yüzde 2'ye çıktığını teyit etti.

Şirket hisselerinden, Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer'in hisseleri şirketin tarım sektöründeki durgunluğun devam etmesi nedeniyle yılın tamamına ilişkin gelir beklentisini düşürmesinin ardından bugün yüzde 14,5'lik kayıpla son 20 yılın en düşük seviyesine indi

Analistler, yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın ticarette planladığı korumacı politikalarının enflasyonu artırabileceğine dair endişelerin arttığını belirterek, bu bağlamda, Avrupa'da yatırımcıların yarın ABD'den gelecek tüketici fiyatları verilerinin riskinden uzak durarak kar almayı tercih ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Donald Trump, Donald Trump, Almanya, Ekonomi, Finans, Maden, Son Dakika

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