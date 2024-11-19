Avrupa Borsaları Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Avrupa Borsaları Düşüşte

Rusya-Ukrayna gerilimi nedeniyle Avrupa borsaları değer kaybetti, Stoxx Europe 600 düştü.

19.11.2024 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanmasıyla düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,45 değer kaybıyla 500,6 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 düşüşle 8.099,02 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,67 gerileyerek 7.229,64 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,67 değer kaybıyla 19.060,31 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,28 azalışla 33.324,73 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.24 itibarıyla yüzde 0,11 düşerek 1,059 seviyesinde bulunuyor.

Stoxx Europe 600'de işlem gören bankacılık sektörü hisseleri yüzde 1,4, seyahat sektörü hisseleri de yüzde 1 geriledi.

Avrupa piyasaları, Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilimi olumsuz karşıladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının üzerinden 1000 gün geçerken, Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece Rus toprağı Braynsk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde, buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak veren doktrini onayladı.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekim ayında yıllık bazda yüzde 1,7'den yüzde 2'ye yükseldi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ukrayna, Ekonomi, Finans, Borsa, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:36 Karadağ-Türkiye maçının ilk 11’leri belli oldu Karadağ-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu
20:17 Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti Fırat Sarı’yı CİMER’e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti! Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı
20:17 Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in dolandırıcılık suçundan 240 yıla kadar hapsi isteniyor Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in dolandırıcılık suçundan 240 yıla kadar hapsi isteniyor
19:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli
17:36 Rusya’da nükleer saldırı hareketliliği Seri üretime başladıklarını duyurdular Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Seri üretime başladıklarını duyurdular
09:36 İddialı dizi 6. bölümde final yapıyor Başrol oyuncusunun ’’Eskort’’ çıkışı şaşırttı İddialı dizi 6. bölümde final yapıyor! Başrol oyuncusunun ''Eskort'' çıkışı şaşırttı
09:29 CHP’de ’’saf’’ polemiği: Kılıçdaroğlu’nun paylaşımına İmamoğlu’ndan olay gönderme CHP'de ''saf'' polemiği: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına İmamoğlu'ndan olay gönderme
09:18 Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı
09:18 Ünlü şarkıcı Gülşen’in zor anları Sahnede şarkıya devam edemedi Ünlü şarkıcı Gülşen'in zor anları! Sahnede şarkıya devam edemedi
09:18 Dana kıymada kanatlı et dana sucukta ise sakatat tespit edildi Dana kıymada kanatlı et dana sucukta ise sakatat tespit edildi
09:14 Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu “kararsızlar“ oldu Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu "kararsızlar" oldu
09:12 3 gündür her yerde aranan 12 yaşındaki İdil, bakın nerede bulundu 3 gündür her yerde aranan 12 yaşındaki İdil, bakın nerede bulundu
09:02 Werder Bremen, X platformundan ayrıldı Werder Bremen, X platformundan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 22:35:44. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.