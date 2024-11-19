Avrupa Borsaları Düşüşte

Ekonomi

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanmasıyla düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,45 değer kaybıyla 500,6 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 düşüşle 8.099,02 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,67 gerileyerek 7.229,64 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,67 değer kaybıyla 19.060,31 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,28 azalışla 33.324,73 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.24 itibarıyla yüzde 0,11 düşerek 1,059 seviyesinde bulunuyor.

Stoxx Europe 600'de işlem gören bankacılık sektörü hisseleri yüzde 1,4, seyahat sektörü hisseleri de yüzde 1 geriledi.

Avrupa piyasaları, Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilimi olumsuz karşıladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının üzerinden 1000 gün geçerken, Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece Rus toprağı Braynsk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde, buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak veren doktrini onayladı.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekim ayında yıllık bazda yüzde 1,7'den yüzde 2'ye yükseldi.