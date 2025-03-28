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Ekonomi

Avrupa Borsaları Düşüşte

Avrupa borsalarında negatif seyir devam ediyor. Ticaret savaşları endişeleri piyasaları etkiliyor.

28.03.2025 12:16
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Avrupa borsalarında negatif bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 545,5 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 azalışla 22.549,4 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 değer kaybıyla 8.663,6 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 39.042 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 düşüşle 13.416,1 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 7.960,4 puan seviyesinde.

Küresel piyasalar, ABD'de gelecek hafta açıklanacak tarife kararları öncesi ticaret savaşlarının daha da şiddetlenebileceği endişesiyle negatif bir seyir izliyor.

Avrupa borsaları da negatif seyrederken, Trump tarifelerinin etkilerine ilişkin belirsizlik bölge pay piyasalarında satış baskısı oluşturdu.

ABD başkanının otomobil endüstrisine yönelik tarife kararına birçok ülkeden tepki gelirken, Avrupa Birliğinin (AB), ABD'nin ithal otomobillere yönelik yeni tariflerine karşı alınacak önlemler konusunda hazırlık yaptığı bildirildi.

Bölgede Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler takip edilmeyi sürdürürken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya uzun ve kısa vadeli mali ve askeri yardımlar sağlanırken, Rusya'ya yönelik yaptırımların da bu ülke üstündeki baskıyı korumak amacıyla devam edeceğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise ülkesinin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığından vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de 4. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yıllık bazda yüzde 1,5 ile beklentilerin üzerinde gelirken, önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 ile öngörülere paralel gerçekleşti.

Ülkede 4. çeyrek cari açık 21 milyar sterlin ile beklentilerin altında gelirken, ocak ayına ilişkin dış ticaret açığı 17,9 milyar sterlin oldu.

Şubat ayı perakende satışlar ise aylık bazda yüzde 1 ve yıllık bazda yüzde 2,2 ile tahminlerin üzerinde artış kaydetti.

Almanya'da ise nisan ayına ilişkin GfK tüketici güven endeksi eksi 24,5 oldu.

Günün geri kalanında Almanya'da işsizlik oranı ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar, kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Avrupa Birliği, İngiltere, Ekonomi, Ukrayna, Almanya, Finans, Borsa, Son Dakika

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