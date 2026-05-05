Avrupa Borsaları Düşüşte

05.05.2026 19:28
Trump'ın AB otomobillerine uygulanan tarifeyi artırma açıklaması, Avrupa borsalarını olumsuz etkiledi.

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği (AB) menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan tarifeleri yüzde 25'e çıkaracağını açıklamasının ardından haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,99 değer kaybıyla 605,51 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,24 düşerek 23.991,27, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,71 azalarak 7.976,12 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,59 gerileyerek 47.478,13 puandan kapandı.

İngiltere'de ise resmi tatil nedeniyle FTSE 100'de işlem yapılmadı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,21 düşüşle 1,17 seviyesini gördü.

Avrupa piyasaları, Orta Doğu'daki gerilime ve ABD'nin AB üretimi araçlara yönelik yeni tariflerine odaklandı.

ABD Başkanı Trump, 1 Mayıs'ta ticaret anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle AB menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu.

AB ile ABD arasında ticaret anlaşması görüşmeleri, Temmuz 2025'te İskoçya'daki Trump'a ait Turnberry golf sahasında tamamlanmıştı.

Anlaşma kapsamında, AB ülkeleri ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul etmiş, buna karşılık ABD'nin ise AB ürünlerine yüzde 15 oranında tarife uygulayacağı açıklanmıştı.

AB tarafının yapılan anlaşmanın onay sürecini halen tamamlayamaması ABD'nin tepkisini çekti.

AB Komisyonu Sözcüsü Thomas Regnier, ABD'nin Birlik menşeli otomobil ve kamyonlara yönelik gümrük vergilerini yüzde 25'e çıkarma tehdidine tepki göstererek bütün seçeneklerin masada olduğunu açıkladı.

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisan ayında 52,2 puanla son 47 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

AB Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, Avrupa'da jet yakıtı arzında olası sıkıntılara karşı hazırlıkların devam ettiğini, kimsenin krizin ne kadar süreceğini öngöremediğini söyledi.

Avro Grubu Başkanı Kiryakos Pierrakakis, Brüksel'de Avro Bölgesi ülkelerinin maliye bakanları toplantısı girişinde, Orta Doğu'daki krizin etkisinin Avrupa'daki her hane ve işletmede hissedildiğini belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
