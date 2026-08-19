Avrupa Borsalarında Petrol ve Faiz Baskısı - Son Dakika
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Avrupa Borsalarında Petrol ve Faiz Baskısı

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Artan petrol fiyatları ve tahvil satışı Avrupa borsalarında karışık bir seyre yol açtı.

Avrupa borsaları, artan petrol fiyatları ve tahvil piyasasındaki sert satış baskısının yanı sıra teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen düşüşle karışık seyrediyor.

Uzun vadeli tahvil faizlerindeki sert yükseliş ve artan petrol fiyatları küresel piyasalarda satış baskısının devam etmesine neden olurken faiz oranlarına duyarlı teknoloji hisselerinde de düşüşler görülüyor.

İran ile ABD arasında ateşkes süresinin sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin artan güvenlik riskleri petrol fiyatlarını yeniden yukarı taşırken Brent petrolün 91 doların üzerinde seyretmesi enflasyon ve para politikası görünümü açısından piyasaların odağında kalmaya devam ediyor. Son dönemde ABD'nin zayıf gelen büyüme ve istihdam göstergeleri, Fed'in yeniden faiz artıracağına yönelik beklentilerin azalmasına rağmen uzun vadeli ABD tahvil faizlerinin yüksek seviyelerini koruması, riskli varlıklar açısından önemli bir baskı unsuru olarak öne çıkıyor.

Öte yandan piyasalarda gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) yayımlayacağı toplantı tutanaklarına çevrildi.

Jeopolitik tansiyonun yeniden artması Avrupa borsalarında satış baskısının devam etmesine neden oluyor. Petrol fiyatlarındaki ve tahvil faizlerindeki yükselişler Avrupa piyasalarında risk algısını artırıyor. Bu durum, enflasyonist endişelerin yansıması olarak değerlendiriliyor. Tahvil piyasalarındaki satış baskısı da Avrupa piyasalarının yönü üzerinde etkili oldu.

Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,27 ile 2011'den bu yana en yüksek seviyeye, Fransa'nın 30 yıllık tahvil faizi yüzde 4,91 ile 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Öte yandan Almanya, artan kamu borcu ve kalıcı enflasyon endişelerinin piyasaları baskılamasıyla uzun vadeli tahvil ihracında son 15 yılın en yüksek borçlanma maliyetiyle karşı karşıya kalabileceği öngörülüyor.

Analistler, ülkede açıklanan reform paketi nedeniyle harcamaların artacağı yönündeki endişelerin arttığını belirtti.

Diğer taraftan bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,9 arttı ve beklentiler dahilinde gerçekleşti. Ülkede enflasyonun hızlandığı görüldü.

İngiltere'de TÜFE haziranda aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,6 artmıştı. ABD-İsrail ile İran arasındaki savaştan kaynaklanan enerji maliyetlerindeki artış ülkede enflasyonun hızlanmasına neden oldu.

Orta Doğu'daki istikrarsız ortam karşısında, İngiltere Merkez Bankasının enflasyonist baskılara karşı politika faizini artırabileceği tahmin ediliyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.45 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 652 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 10.733 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 26.126 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 52.935 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 8.534 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 19.862 puanda bulunuyor.

Analistler, ABD'de FOMC toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Petrol ve Faiz Baskısı - Son Dakika

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