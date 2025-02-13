Avrupa Borsalarında Yükseliş - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Yükseliş

Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle kapanarak olumlu gelişmelere işaret etti.

13.02.2025 23:18
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Avrupa borsaları, işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,09 artışla 553,75 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,09 artarak 22.612,02 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,52 yükselerek 8.164,11 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1 değer kazanarak 37.908,05 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,49 değer kaybederek 8.764,72 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.29 itibarıyla yüzde 0,51 artarak 1,044 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda çözüm sürecine girilmesi ihtimalini olumlu karşıladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için müzakerelere başlama konusunda mutabık kaldıklarını kaydetmişti.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, aralıkta kasım ayına göre yüzde 1,1, önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 2 düşüş gösterdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İngiltere, Ekonomi, Ukrayna, Almanya, İtalya, Fransa, Finans, Borsa, Rusya, Son Dakika

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