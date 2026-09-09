Avrupa Merkez Bankası, enflasyonist baskıların gölgesinde bu yılın ikinci faiz artırımına hazırlanıyor

EMİRHAN YILMAZ - Avrupa Merkez Bankası (ECB), enflasyonist baskıların gölgesinde bu yılın ikinci faiz artırımına hazırlanırken, bankanın yapacağı projeksiyonlar ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının tonu piyasaların odağında bulunacak.

ECB açısından temel risk enerji fiyatları olarak öne çıkıyor. Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle petrol fiyatları yeniden 100 doları görürken, Avrupa'da doğal gaz fiyatları 2023'ten bu yana görülmeyen seviyelere yükseldi.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki hızlı artışın etkisiyle ağustos ayında yüzde 3,3'e çıkarak yaklaşık üç yılın en yüksek seviyesini gördü.

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Avro Bölgesi ekonomisinin oldukça dirençli bir seyir izlemesi ve yüksek enerji fiyatlarının enflasyonu yeniden yüzde 3'ün üzerine çıkarması nedeniyle ECB'nin mevduat faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 2,5'e yükselteceği öngörüsünde bulundu.

Bununla birlikte mevcut enflasyonist baskıların büyük ölçüde enerji kaynaklı olduğunu belirten Houte, çekirdek enflasyon ve hizmetler enflasyonunun daha geniş kapsamlı enflasyon endişelerine işaret etmediğini, bunun da bankanın basın toplantısında aşırı şahin bir tutum sergilemesini engelleyebileceğini ifade etti.

Houte, "ECB'nin yeni projeksiyonlarında, büyüme ve enflasyon tahminlerine yalnızca ılımlı bir yukarı yönlü revizyon yapılmasını bekliyoruz. Finans piyasaları bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarında yeni artışların olacağını fiyatlara yansıtıyor olsa da biz biraz daha temkinliyiz." dedi.

Eylül ayındaki faiz artırımının ardından ECB'nin muhtemelen bekle-gör tutumuna geçebileceğini dile getiren Houte, "Ancak Orta Doğu'daki çatışmaların uzaması ve bunun sonucunda enerji fiyatlarının daha da yükselme ihtimali ortaya çıkarsa, ECB aralık ayında faiz oranlarını yeniden artırmayı düşünebilir." diye konuştu.

Piyasalar, güncellenen makroekonomik tahminleri takip edecek

ABN AMRO Makro Araştırma Başkanı ve Kıdemli Avro Bölgesi Ekonomisti Bill Diviney de ECB'nin politika faizini artırmasının beklendiğini belirtti.

Piyasaların dikkatini en çok çekecek konuların güncellenecek makroekonomik tahminler ve Lagarde'ın basın toplantısındaki açıklamaları olacağını ifade eden Diviney, ECB'nin 2027 yılı enflasyon tahmininde yukarı yönlü bir revizyon görülebileceğini aktardı.

Diviney, "Piyasalar, eylül ayındaki faiz artışının ardından yaklaşık iki faiz artışı daha fiyatlamış durumda olduğundan, Lagarde'a gelecekteki adımlarla ilgili sorular yöneltilmesi muhtemeldir. Enflasyon konusunda şahin bir söylem beklesek de Lagarde'ın ECB'nin 'toplantı bazında' yaklaşımını yinelemesi muhtemeldir." şeklinde konuştu.

Natixis Avrupa Makro Araştırmalar Başkanı Alain Durre ise ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yakın gelecekte tüm seçenekleri açık tutmak ve uzun süreli bir faiz artırımı döngüsü beklentilerini tetiklemekten kaçınmak amacıyla tarafsız bir üslup benimseyebileceğini, böylelikle veriye dayalı ve toplantı bazında belirlenen ECB politika yaklaşımını tekrarlayacağını öngördü.

Eylül ayından sonra, karmaşık bir ekonomik dengeye rağmen üç ana faktörün desteğiyle 2027 yılının sonuna kadar faiz artırımlarına ara verilmesini beklediğini dile getiren Durre, şöyle devam etti:

"Öncelikle, Orta Doğu'daki çatışmaların ocak ayı başlarına kadar çözülmesi enerji fiyatlarını düşürebilir. İkincisi, o zamana kadar işgücü piyasasındaki koşulların gevşemesi, ikinci tur etkilerin ortaya çıkma riskini sınırlayabilir. Üçüncüsü, avroda öngörülen değer kazanımı, hem genel enflasyonu hem de çekirdek enflasyonu daha da düşürebilir."

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Marco Wagner de "Eylül ayındaki faiz artırımının ardından ne olacağı kesin değil. Vadeli işlem piyasalarındaki yatırımcılar, önümüzdeki yılın ortasına kadar iki faiz artırımının daha yapılmasını bekliyor. Ancak önümüzdeki aylarda ana faiz oranlarının değişmeyeceği ihtimalini daha olası görüyoruz." ifadelerini kullandı.