Aydın'da Taze İncir Hasadı 15 Gün Erken Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Aydın'da Taze İncir Hasadı 15 Gün Erken Başladı

Dünyanın önde gelen incir üretim merkezlerinden Aydın'da havaların sıcak gitmesi nedeniyle taze incirde hasat, önceki yıllara göre 15 gün erken başladı. Aydın inciri olarak bilinen incir, Türkiye'nin Avrupa Birliği tescilli coğrafi ürünleri arasında yer alıyor. Kentte 40 bin hektar alanda ortalama 200 bin ton incir üretiliyor ve bu incirler taze ve kuru olarak tüketiliyor. Sıcak hava şartları inciri olumsuz etkilese de, bu yıl incir kalitesinde sıkıntı yaşanmıyor. Taze incir hasadında çalışan işçiler, aşırı sıcaklara rağmen incir ağaçlarının arasında çalışmalarını sürdürüyor. Aydın'da incir hasadı, bölgedeki esnaf ve çiftçiler için önemli bir gelir kaynağıdır.

19.07.2024 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın önde gelen incir üretim merkezlerinden Aydın'da havaların sıcak gitmesi nedeniyle taze incirde hasat, önceki yıllara göre 15 gün erken başladı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) tescilli coğrafi ürünleri arasında yer alan "Aydın inciri"nde hasat heyecanı yaşanıyor.

Buharkent, Kuyucak, Nazilli, Köşk ve Germencik ilçeleri başta olmak üzere kentte 40 bin hektar alanda ortalama 200 bin ton incir üretiliyor.

Taze ve kuru olarak tüketilen incir, iç piyasanın yanı sıra dünyanın farklı ülkelerine de ihraç ediliyor.

Kentte şu sıralar "sarı lop" diye bilinen incirin hasadı yapılıyor. Aşırı sıcaklardan dolayı gün aydınlanmadan yola çıkan işçiler, güneşi incir ağaçlarının arasında karşılıyor.

Hassas bir meyve olmasından dolayı toplama işini kadınlar, taşıma işlemini ise erkekler üstleniyor.

Normal sezonda saat 14.00'e kadar süren mesai, kavurucu sıcaklardan dolayı 11.00 ya da 12.00'de bitiyor.

Toplandıktan sonra işleme tesislerine gönderilen incirler, boyutuna göre ayrılıp piyasaya sürülüyor.

"Sıcaklık 40'ın üstüne çıktığında kalite olumsuz etkileniyor"

Nazilli Ziraat Odası Başkanı Yahya Anlıak, AA muhabirine, üreticilerin ve çiftçilerin heyecanla beklediği sezonun başladığını söyledi.

Sıcaklığın birçok ürünü olduğu gibi inciri de etkilediğini anlatan Anlıak, şöyle devam etti:

"Önceki sezona göre 15 gün erken başladık. Temmuzun son haftasında ağustosun ilk haftasında başladığımız hasada bu yıl temmuzun ikinci haftasında başlamış bulunmaktayız. Gelir kaynaklarımızın başında incir geliyor. Önceki yıllara göre kalitemiz güzel. İncir dünyada hava şartlarından en çabuk etkilenen meyvelerin başında geliyor. Bu yıl da en sıcak yıllardan biri. Bu da inciri olumsuz etkiliyor. Rekoltede sıkıntı var ama kalitede sıkıntı yok. 40 derecenin üstünü fazla görmezse, 38-40 arasında sıcaklık incirin olmazsa olmazlarından. 40'ın üstüne çıktığında kalite olumsuz etkileniyor."

"Esnafımızın da yüzü gülüyor"

Anlıak, bölgede taze incir hasadında yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığına işaret ederek, "Aydın'daki neredeyse tüm sektörler, incirin gelmesini bekler. Bir alışveriş yapıldığında ödeme yapılacağı zaman 'incirde' derler. Düğünlerimizi, cemiyetlerimizi, hayırlarımızı incire göre ayarlarız. Ekimin sonuna denk geliyor bu da. O aylarda esnafımızın da yüzü gülüyor. Hasadını yapan çiftçinin de yüzü gülüyor." dedi.

Suya ihtiyacın olduğu bir dönemi yaşadıklarını belirten Anlıak, vahşi sulama sisteminden bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Üreticilerden Şevki Candan da "Sezonu dört gözle bekliyorduk ve geldi. Rekolte düşük olsa da kalitemiz iyi. Hava şartları iyi giderse yağmur yağmazsa kalite iyi oluyor. İnşallah iyi para ederse çiftçinin yüzü gülecek." diye konuştu.

İşçilerden Dilek Balkan ise "Sıcağın altında çalışmak çok zor ama bu bizim ekmek paramız. Rızkımız buradan geldiği için mecburen çalışıyoruz, yapacak bir şey yok. 3 ay böyle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Türkiye, Aydın, İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın'da Taze İncir Hasadı 15 Gün Erken Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:41 Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil
11:18 Adana’da Deveciler suç örgütü lideri ve 43 sanığın yargılanmasına başlandı Adana'da Deveciler suç örgütü lideri ve 43 sanığın yargılanmasına başlandı
10:26 Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı
10:15 Bankacılık, havayolları, hastaneler Markalar bir bir ’’arıza’’ mesajı paylaşıyor Bankacılık, havayolları, hastaneler! Markalar bir bir ''arıza'' mesajı paylaşıyor
10:13 Dünya genelinde sistemler çöktü Birçok sektörde işlemler yapılamıyor Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor
11:51 EURO 2024’e damga vuran Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi
11:18 Sıkıntı bir hayli büyük Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı Sıkıntı bir hayli büyük! Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı
11:06 Altının gramı düşüşle başladı Altının gramı düşüşle başladı
11:04 Mert Hakan’ın muhteşem golüne Mourinho’dan şaşkın tepki Mert Hakan'ın muhteşem golüne Mourinho'dan şaşkın tepki
10:51 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın koruması intihar etti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması intihar etti
10:40 İngiltere’nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı İngiltere'nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı
10:38 Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti
10:37 Eski eşinin başka erkekle fotoğrafını gördü, dehşet saçıp kayınbabasını öldürdü Eski eşinin başka erkekle fotoğrafını gördü, dehşet saçıp kayınbabasını öldürdü
10:04 İzmir’de 20 saattir süren orman yangını kontrol altına alındı İzmir'de 20 saattir süren orman yangını kontrol altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 12:28:53. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Taze İncir Hasadı 15 Gün Erken Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement