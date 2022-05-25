Aydın Ticaret Borsası Olivtech'te yer alacak - Son Dakika
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Aydın Ticaret Borsası Olivtech'te yer alacak

25.05.2022 12:55
Aydın Ticaret Borsası Olivtech'te yer alacak

Aydın Ticaret Borsası, 26-29 Mayıs 2022 tarihlerinde bu yıl 10.'su gerçekleşecek olan 'Olivtech Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı'na katılım sağlayacak.

Aydın Ticaret Borsası, 26-29 Mayıs 2022 tarihlerinde bu yıl 10.'su gerçekleşecek olan 'Olivtech Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı'na katılım sağlayacak.

İzmir Büyükşehir ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenecek olan 10. 'Olivtech Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı'nda Aydın Ticaret Borsası da yer alacak. Borsa üyelerinin markalı ürünlerinin tanıtımının yapılacağı stantta aynı zamanda yerli ve yabancı ziyaretçilere Uluslararası Zeytin Konseyi (International Olive Council/IOC) tarafından akredite olan Aydın Ticaret Borsası Tadım Panelistleri tarafından coğrafi işaret tescilli Aydın Memecik Zeytinyağı tadımı yaptırılarak doğru ve kaliteli zeytinyağının ayırt edici özellikleri anlatılacak.

Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda ziyaretçilerin katılımıyla gerçekleşecek olan fuara ilişkin açıklamalarda bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Türkiye'de kişi başına düşen zeytinyağı tüketiminin ve zeytinyağı markalarının daha da arttırılması gerektiğini ifade etti.

Başkan Çondur, fuarın uluslararası fuar özelliği taşıması dolayısıyla zeytin ve zeytinyağı sektörü için oldukça önemli olduğunu belirtti.

Zeytin ve zeytinyağı üretim zincirindeki tüm firmaların da katılımcı olduğu, yerli ve yabancı alıcı ve satıcıların bir araya gelerek, önemli iş görüşmeleri kurma imkanının sağlanacağı fuarda Aydın Ticaret Borsası olarak yer almaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Çondur, fuara katılım sağlayan ziyaretçileri Aydın Memecik Zeytinyağı tadımı yapmaları ve kaliteli zeytinyağının ayırt edici özellikleri hakkında bilgilenmeleri adına Aydın Ticaret Borsası standına davet etti.

Aydın Ticaret Borsası, Fuar İzmir'de 4 gün sürecek olan fuarda C- Holu 202 numaralı stantta ziyaretçilerini ağırlayacak. - AYDIN

Aydın Ticaret Borsası Olivtech'te yer alacak
Aydın Ticaret Borsası Olivtech'te yer alacak

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Kaynak: İHA

Zeytinyağı, Türkiye, Zeytin, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın Ticaret Borsası Olivtech'te yer alacak - Son Dakika


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