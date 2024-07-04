Aydın Ticaret Borsası, Soğuk Hava Depo Projesi İçin Bakanlık Desteği Alacak - Son Dakika
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Ekonomi

Aydın Ticaret Borsası, Soğuk Hava Depo Projesi İçin Bakanlık Desteği Alacak

Aydın Ticaret Borsası, Soğuk Hava Depo Projesi İçin Bakanlık Desteği Alacak

Aydın Ticaret Borsası yönetimi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile görüşerek soğuk hava depo projesi detaylarını ve taleplerini iletti. Bakan Kacır, projeye destek vereceklerini belirtti. Aydın Ticaret Borsası, soğuk hava depo projesiyle bölgenin tarım ve sanayi sektörlerinin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

04.07.2024 12:36
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile görüşen Aydın Ticaret Borsası (ATB) yönetimi, Ankara'dan müjdelerle dönerken, ATB Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; "Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'a, ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediğimiz soğuk hava depomuzun detaylarını ve taleplerimizi ilettik. Talebimiz olumlu karşılandı" dedi.

Aydın Ticaret Borsası (ATB) Meclis Başkanı Ahmet Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Günaydın, Aydın milletvekilleri, Aydın'ın oda ve borsa heyeti ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı makamında ziyaret etti. Önemli görüşmelerin yapıldığı ziyarette Aydın heyeti, Aydın ilinin ekonomi, tarım ve tarıma dayalı sanayi sektöründe hayata geçirdiği ve planladığı projeler üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı bilgilendirdi. Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Bahri Erdel, Bakan Kacır'a, Aydın Ticaret Borsası'nın mevcut çalışmalarından bahsetti. Çevresel sürdürülebilirliği destekleyecek, enerji maliyetlerini düşürecek, güneş enerjisi panelleri ve diğer yenilenebilir enerji teknolojileri ile Aydın'ın Köşk ilçesine kazandırılması planlanan ATB Aydın Soğuk Hava Depoculuk A.Ş. Köşk Şubesi'nin detayları konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı bilgilendirdi. Erdel, kurulacak olan soğuk hava deposu için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan destek talebinde bulundu.

Bakan Kacır, Aydın Ticaret Borsası'nın Aydın ilinin tarım ve sanayi potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla hayata geçirdiği projelere önem verdiklerini belirtti. Kacır, Aydın Ticaret Borsası'nın, bölgenin tarım ve sanayi sektörlerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmaları takdirle karşıladıklarını ve bakanlık olarak bu proje için gerekli tüm desteği sağlayacaklarının da müjdesini verdi.

"Talebimiz olumlu karşılandı"

Aydın Ticaret Borsası heyetinin de yer aldığı ziyaretin oldukça verimli geçtiğini ve müjdeli haberlerle Aydın'a döndüklerini belirten Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; "Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'a, Aydın Ticaret Borsası olarak ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediğimiz soğuk hava depomuzun detaylarını ve taleplerimizi ilettik. Talebimiz olumlu karşılandı ve hibe desteği konusunda Bakanımızla istişarelerde bulunduk. 2024 yılı içinde temelini atmayı planladığımız soğuk hava depomuzu, 2025 yılında faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Bu desteklerle birlikte, Aydın ilinin tarımsal potansiyelini daha verimli kullanabileceği bir altyapı oluşturarak ekonomik kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Çondur, konuşmasının devamında "Aydın Ticaret Borsası olarak, ilimiz ve ülkemizin ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamak adına sürekli yeni projeler üretmeye ve hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bakanımıza ilimize ve sektörümüze olan desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ziyarette aynı zamanda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde yapılan ve yapılması planlanan projeler ile ADÜ Teknokent A.Ş. bünyesinde devam eden üniversite-sanayi iş birliği çalışmaları hakkında istişarelerde bulunuldu. Ziyaretin sonunda Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Günaydın tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a, incir yaprağına yazılı Tin Suresi tablosu takdim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Mehmet Fatih Kacır, Aydın, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın Ticaret Borsası, Soğuk Hava Depo Projesi İçin Bakanlık Desteği Alacak - Son Dakika

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