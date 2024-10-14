Aydın, Zeytin Üretiminde Öne Çıkıyor

Ekonomi

Zeytin üretiminde söz sahibi illerin başında gelen Aydın ülke ekonomisine katkı sunarken, sofralık zeytin üretiminin de yüzde 10'u karşılıyor.

Aydın, bereketli topraklarında coğrafi işaretli ürünleri ile Türkiye'nin zeytin ihtiyacını karşılıyor. Tarım İl Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar, verilen destekler ile efeler diyarında zeytin üretimi daha kaliteli olarak üretiliyor. Zeytin bahçelerinde zaman zaman incelemelerde de bulunan yetkililer de kontrollerini sürdürüyor.

2023 TÜİK rakamlarına göre, Aydın'da 27 bin hektar alanda 50 bin ton sofralık zeytin üretimi ile ülke sıralamasında üçüncü, 127 bin hektar alanda 122 bin ton yağlık zeytin üretimi ile de ülkemiz sıralamasında dördüncü sırada yer alıyor. Sofralık zeytin üretimi ülke üretiminin yüzde 10'unu, yağlık zeytin üretimi ise ülke üretiminin yüzde 12'sini karşılıyor. Aydın'ın sahip olduğu 30 coğrafi işaretli ürün arasında Aydın Yamalak Sarısı Zeytini, Aydın Memecik Zeytini ile bu ürünün yağı olan Avrupa Birliğince de tescillenen Aydın Memecik Zeytinyağı sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. - AYDIN