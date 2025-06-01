Ayvalık Zeytinine Uluslararası Ödül - Son Dakika
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Ekonomi

Ayvalık Zeytinine Uluslararası Ödül

Ayvalık Zeytinine Uluslararası Ödül
01.06.2025 13:17
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Ayvalık, uluslararası yarışmadan 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Onursel Zeytincilik gururlandırdı.

Zeytinin başkenti olarak nitelendirilen Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin zeytin ve zeytinyağına, uluslararası bir yarışmadan iki altın madalya birden geldi. Aynı yarışmada doğal yeşil zeytin de gümüş madalyaya layık görüldü.

Olive İstanbul IOOC 2023 IV. Uluslararası Natürel Sızma ve Kalite Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

Ayvalık'ın dünyaca ünlü ve coğrafi işaretli zeytin ve zeytinyağına üç ödül daha Olive İstanbul I00C-2023 IV. Uluslararası Natürel Sızma ve Kalite Yarışması'ndan geldi. Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve bugüne kadar girdiği pek çok ulusal ve uluslararası zeytinyağı kalite yarışmalarında kazandığı ödüllerle ilçenin gururu olan Onursel Zeytincilik firması yarışmadan iki altın ve bir gümüş madalya ile döndü.

Uluslararası zeytincilik sektörünün önemli isimlerinin jüri üyeliklerini üstlendiği yarışmanın ardından yapılan değerlendirmelerde; Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'nden dünyaya açılan Onursel Zeytincilik'in ürettiği, Ayvalık çeşidi zeytinden elde edilen natürel zeytinyağı ile natürel siyah zeytin ve domat tipi yeşil zeytine üç ayrı madalya kazanmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan firmanın kurucusu Hüseyin Bozkurt, "Bugün; kurduğum ve kızım Hatice Bozkurt Yeşilkaya'ya devrettiğim firmamızın gurur gecesi oldu. Uluslararası Olive 2025 zeytin ve zeytinyağı yarışmasında; Ayvalık çeşidi zeytinyağı ve siyah zeytinimiz altın madalyaya, domat yeşil zeytinde gümmüş madalyaya layık görüldü. Bu başarıda emeği gecen başta eşim olmak üzere firmamızda çalışan personelimize ve destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

Eğitim, üretim ve pazarlama dallarında firmalarının hızla büyüdüğünü savunan Bozkurt, "Sektörde Ayvalık'ın önemli markalarından biri olmuştur. Ayvalık'ımızı ve ülkemizi zeytinyağı alanında daha yükseklere çıkarabilmek için biz de firma olarak üzerimize düşeni her zaman olduğu gibi sürdüreceğiz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ayvalık Zeytinine Uluslararası Ödül - Son Dakika

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