Samsun Bafra Fırıncılar Odası Başkanı Koray Çatan, un, maya, enerji ve kira giderlerindeki artışın fırıncı esnafını zorladığını belirterek ekmek fiyatlarının maliyetler dikkate alınarak değerlendirilmesini istedi.

Un çuvalının 950 liradan bin 400-bin 450 liraya, odunun ise 5 bin liradan 7 bin liraya yükseldiğini belirten Koray Çatan, diğer üretim giderlerinin de sürekli arttığını söyledi. Fırıncıların zam peşinde olmadığını vurgulayan Çatan, "Biz halka pahalı ekmek satma derdinde değiliz. Zam istemiyoruz, maliyetlerimizin eski seviyesine getirilmesini istiyoruz" dedi.

Ekmek fiyatı sabit tutulmak isteniyorsa un ve diğer üretim girdilerinin fiyatlarının da sabitlenmesi gerektiğini savunan Çatan, "Un 950 lirayken ekmeğin fiyatı belirleniyorsa, unun fiyatı da 950 lirada tutulmalı. Elektrikten mayaya kadar her şey zamlanırken neden sadece ekmeğin fiyatı sabit tutulmak isteniyor?" ifadelerini kullandı.

Domates, biber, peynir ve zeytin gibi temel gıda ürünlerinin fiyatlarına da dikkat çeken Çatan, yalnızca ekmek fiyatı üzerinden değerlendirme yapılmasının doğru olmadığını belirterek fırıncı esnafının artan maliyetler karşısında desteklenmesini istedi.