TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, "Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu"nun, Türkiye'nin uydu ve uzay vizyonunu yeniden şekillendireceğini belirterek, "Türkiye'nin dijital geleceği, bu forumda konuşulacak." dedi.

Atalay, AA muhabirine, 19 Haziran'da Ankara'da Türkiye'nin uydu ve uzay vizyonuna yön veren kurumları, sektörün öncü şirketleri ve teknoloji liderlerini, TÜRKSAT'ın ev sahipliğinde bir araya getirecek "Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu"na ilişkin açıklama yaptı.

Forumda, Türkiye'nin bağlantısallık stratejisinin masaya yatırılacağını anlatan Atalay, Türkiye'nin artık uydu kullanan değil, kendi uydusunu geliştiren ve yöneten bir ülke haline geldiğini söyledi. TÜRKSAT 6A ile ulaşılan başarının, TÜRKSAT 7A ile daha da ileri taşınacağına işaret eden Atalay, "Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu, Türkiye'nin uydu ve uzay vizyonunu yeniden şekillendirecek, dijital egemenliğimizi güçlendirecek adımların belirleneceği stratejik bir platform olacak. Türkiye'nin dijital geleceği, bu forumda konuşulacak." diye konuştu.

Türkiye'nin, yurt dışından uydu hizmeti satın alan bir ülke olmaktan çıkıp, kendi uydusunu mühendisleriyle geliştirebilen bir ülke konumuna ulaştığına dikkati çeken Atalay, bu başarının yalnızca TÜRKSAT'ın değil, Türkiye'nin tüm teknoloji ekosisteminin ortak başarısı olduğunu vurguladı. Sektörün, ihtiyaçlara göre şekillenmesi gerektiğinin altını çizen Atalay, "Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu"nun da Türkiye'yi bir adım daha ileriye götüreceğini dile getirdi.

"TÜRKSAT 7A, Türkiye'nin yörünge haklarını uzun vadeli olarak güvence altına alacak"

Atalay, TÜRKSAT 7A'nın üretim sürecine yönelik ilk hazırlıkların başladığını hatırlatarak, söz konusu uydu ile Türkiye'nin gelecekteki ihtiyaçlarının da hesaplandığını ve ülkenin en güçlü uydusu olmasının amaçlandığını bildirdi. TÜRKSAT 6A ile kazanılan ivmenin, TÜRKSAT 7A ile kurumsallaşacağına inandığını söyleyen Atalay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TÜRKSAT 7A, mevcut kapasitemizi ileriye taşımasının yanı sıra, Türkiye'nin yörünge haklarını uzun vadeli olarak güvence altına alacak. Bu uydu, yalnızca bir teknoloji yatırımı değil, aynı zamanda bir egemenlik projesidir. Yüksek veri kapasitesi, daha güçlü kapsama alanı ve gelişmiş frekans yönetimi ile TÜRKSAT 7A, kamu hizmetlerinden stratejik haberleşmeye, eğitimden tarıma kadar birçok alanda geleceğin dijital altyapı ihtiyaçlarına doğrudan yanıt verecek. Forum ile Türkiye'nin bu sektördeki en büyük firmalarını bir araya getirmemizin temelinde de bu ihtiyaçları doğru belirlemek yatıyor."

"Geleceğin uyduları daha hızlı, esnek, entegre ve akıllı olacak"

Atalay, gelecekte uyduların yalnızca veri aktaran araçlar değil, çok katmanlı dijital altyapının ayrılmaz birer parçası haline geleceğine işaret etti. Geleceğin uydularının artık daha hızlı, daha esnek, daha entegre ve daha akıllı olması gerektiğini vurgulayan Atalay, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle yapay zeka destekli haberleşme sistemleri, otonom veri analitiği, kriz durumlarında kendini yöneten bağlantı yapıları gibi alanlarda, büyük dönüşümler yaşanacak. Türkiye olarak bu dönüşümün izleyicisi değil, şekillendiricisi olmalıyız. Bu yüzden, Türkiye'nin uydu geleceği, bu forumda şekilleniyor. 7A sonrası dönem, yalnızca uzaya çıkmak değil, uzay üzerinden yeryüzünü yönetebilme kabiliyetini geliştirmek anlamına geliyor. Bu vizyonu netleştirmemiz ve ortak hareket etmemiz gerekiyor."

"Yüksek hız, düşük gecikme ve kesintisiz bağlantı için yeni çözümler gerekiyor"

Atalay, Forumun gündeminde yer alan çok katmanlı yörünge sistemleri konusuna da değinerek, Türkiye'nin bu alanda de hazırlıklarını yapması gerektiğini belirtti. TÜRKSAT'ın, 3 ayrı yörüngede, 6 aktif uydusu bulunduğunu bildiren Atalay, şöyle devam etti:

"Bu durumla, TÜRKSAT dünyanın sayılı şirketleri arasında yer alıyor. Jeostatik ekvatoral yörüngede (GEO- Dünya ile aynı dönme süresine sahip ve yerden bakılınca uzayda konumu sabit olan yapay uydu için hesaplanan yörünge) uydularında güçlüyüz. 7A ile bu gücümüz, daha da artacak. Ancak geleceğin altyapısı yalnızca jeostatik ekvatoral yörüngeye dayalı olamaz. Alçak dünya yörüngesi (LEO) uyduları ve Orta dünya yörüngesi (MEO) uyduları gibi yörüngelerde yüksek hız, düşük gecikme ve kesintisiz bağlantı için yeni çözümler gerekiyor. Takım uydu sistemleri, hibrit ağ mimarileri ve düşük maliyetli entegre çözümler bu yönde geliştirilmekte. Türkiye olarak bu geçişe hazır olmak istiyoruz."

" Türkiye, uydu ve uzayda artık belirleyen olmalı"

Atalay, forumun sektör ötesinde, ulusal politika ve teknoloji vizyonu açısından da önemli çıktılar doğuracağını belirterek, şunları kaydetti:

"Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye Uzay Ajansı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, ASELSAN, TÜBİTAK ve birçok özel sektör temsilcisi aynı masa etrafında olacak. Bu forum sadece mevcut durumun değil, gelecekte Türkiye'nin nerede konumlanması gerektiğinin de tartışılacağı bir platforma dönüşecek. TÜRKSAT olarak sadece iletişim sağlamıyoruz, geleceği, teknolojik egemenliği ve stratejik kapasitemizi inşa ediyoruz. Türkiye, uydu ve uzayda artık izleyen değil, belirleyen bir ülke olmalı. Bunun temellerini birlikte atıyoruz."