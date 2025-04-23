Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Bayraktar, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Bayraktar'dan Deprem Mesajı - Son Dakika
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