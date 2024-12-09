Bakan Işıkhan: 2024\'te 1.3 Milyon Kişi İşe Yerleştirildi

Ekonomi

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı Ocak-Kasım ayları arasında 1 milyon 302 bin 700 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini açıkladı.

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yenilikçi ve istihdam odaklı politikalarımızın olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Türkiye İş Kurumu, ocak-kasım dönemindeki hizmetlerimize ilişkin verileri içeren Kasım Ayı İstatistik Bülteni'ni yayımladı. 2024 yılı Ocak-Kasım ayları arasında; 1 milyon 302 bin 700 vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. 2 milyon 852 bin 458 bireysel görüşme gerçekleştirdik. Ayrıca; 2 milyon 406 bin 496 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) bulunmaktadır. İş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.