Bakan Karaismailoğlu Kağıthane'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, eylül sonu-ekim başı gibi İstanbul'da 3 metro hattını hizmete açacaklarını belirterek, bunların Kağıthane-İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen-Tavşantepe ve Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir metroları olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından başlatılan "Yüz Yüze 100 Gün Programı" kapsamında Kağıthane'de bir dizi temaslarda bulundu.

Kağıthane programına ilçe yönetimi, mahalle başkanları ve ilçe meclis üyeleri ile bir araya gelerek başlayan Karaismailoğlu, buradaki konuşmasında bugüne dek AK Parti iktidarları döneminde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bütün gün Yüz Yüze 100 Gün programı kapsamında Kağıthane'yi didik didik dolaşacaklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Bütün derdimiz ve amacımız vatandaşımızın, milletimizin gönlüne girmek. Yaptığımız işlerde amacımız sadece ve sadece yaptığımız hizmetleri vatandaşımız kullandığında onun mutlu olmasıdır ve onun güler yüzüdür." diye konuştu.

Karaismailoğlu, ülkenin geleceği ve vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarına gece-gündüz demeden devam ettiklerini kaydederek, 2002'den sonra Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "hayal dahi edilemeyecek" işleri başardığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldikten sonra hayata geçirdiği projelerden bahseden Karaismailoğlu, kendisinin de 1995'te İBB'de göreve başladığını aktardı.

Karaismailoğlu, Erdoğan'ın kısa sürede bütün sorunları çözdüğünü ve milletin gönlüne girdiğini belirterek, 2002'den bu yana ulaşım ve haberleşmede hayata geçirdikleri projelerden bahsetti.

"Araç sayısı 3,5 kat artarken trafik rahatladı"

Bakan Karaismailoğlu, 2002'de göreve geldiklerinde maksimum fayda sağlayacak projeleri düşük bütçeyle ve kısa sürede hayata geçirmeleri gerektiğini anımsatarak, ulaştırma projelerinin ekonomiye, istihdama, tarıma, turizme ve gelişmişliğe sunduğu katkıları anlattı.

Önce kara yolu ağırlıklı yatırımlarla işe başladıklarını anımsatan Karaismailoğlu, bölünmüş yol ağının 6 bin kilometreden 28 bin 664 kilometreye çıktığını vurguladı.

Karaismailoğlu, 2002'de 8,5 milyon olan araç sayısının 26 milyon adede çıktığını ifade ederek, "Bakın 3,5 kat artıyor. Aynı şekilde bu yatırımları o günden planlamasanız, o günden bu planlamaları yapmazsanız kilitlenir kalırdı. sadece İstanbul değil Türkiye kitlenir kalırdı. O yüzden yaptığımız yatırımlar planlı bir şekilde yapıldı ve vatandaşımızın hayatı kolaylaştı. Yaptığımız yatırımlar sayesinde taşıt hareketliliği yüzde 180 artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalmalar oldu." şeklinde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, yapılan yatırımlar sayesinde trafik kazalarında yaşanan can kaybı oranlarındaki düşüşleri anlattı.

"2023'ün ilk aylarında hızlı trenle İstanbul'dan Sivas'a gideceğiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, devlet aklıyla üretilmiş yatırımlar sayesinde can kayıplarını önlemenin yanı sıra yakıttan ve vakitten tasarruf edildiğini söyledi.

Ulaşımda ve altyapıda yapılan yatırımlar sayesinde Türkiye'nin üretimde, sanayide, ihracatta yakaladığı ivmeden bahseden Karaismailoğlu, hava yollarında da çok başarılı bir süreç geçirdiklerini, 2002'de 30 milyon olan hava yolu yolcu sayısının hali hazırda 210 milyona çıktığını bildirdi.

Karaismailoğlu, "20 yılda, 100 senede yapılamayacak işler yapıldı. Kara yolu ağırlıklı bir yatırım döneminden geçtik. Hava yolu ve kara yolu altyapısında önemli seviyeleri aşmış durumdayız. Bundan sonra demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girmiş bulunmaktayız. Kağıthaneli kardeşlerim burada Sivaslı çoktur. Önümüzdeki yılın ilk aylarında buradan trene binip hızlı trenle Sivas'a hep beraber gideceğiz. 2023'ün ilk ayrılarında Sivas yolculuğunu inşallah hep birlikte yapacağız." şeklinde konuştu.

Hızlı tren yatırımlarından bahseden Karaismailoğlu, 2053'e gelindiğinde hızlı trenle bağlı olan il sayısını 52'ye çıkaracaklarını bildirdi.

"İstanbul'da yapılması gereken 1.100 kilometrelik metro hattı vardır"

Bakan Karaismailoğlu, şu an İstanbul genelinde 260 kilometrelik demir yolu ağının bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların tamamı yine AK Partili belediyeler zamanında yapılmış yatırımlar. Ama tabii ki yeterli değil. İstanbul'da şu anda yapılması gereken tam 1.100 kilometrelik metro hattı vardır. İlk aşamada bunun en az 500 kilometreyi bulması gerekiyor. O da planlı bir şekilde planlanmıştır ve belediyenin raflarında bunlar duruyordur. Eğer İstanbul için bir şey yapmak istiyorlarsa önce devam eden metroların bir an önce hızlandırılıp bitirilip İstanbulluların hayatına kazandırılması lazım. Ondan sonra da diğer yapılması gereken metro hatlarının da başlanması gerekiyor."

"Önümüzdeki günler İstanbul'da 3 metro hattını hizmete alacağız"

Bakan Karaismailoğlu, gelecek günlerde bakanlık olarak İstanbul'da 3 metro hattının hizmete açılacağını kaydederek, İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattının İstanbul Havalimanı-Kağıthane etabının eylül sona doğru açılacağını bildirdi.

Yıl sonuna doğru hattın tamamını devreye almayı planladıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin de içinden geçecek olan metro hattımızda yine aynı dönemde (eylül sonu-ekim başı) bitirmek için hummalı bir çalışma var. Aynı dönemde açacağımız metrolardan bir tanesi de Kadıköy-Pendik hattını Sabiha Gökçen Havalimanı'na bağlayacağımız hat. Onu da önümüzdeki eylül sonu, ekim başı gibi bitirmeyi hedefledik, devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, diğer hatlarda metro yatırımlarının devam ettiğini kaydederek, yerel yönetimlerin görevinin "vatandaşın hayatını kolaylaştırmak" olduğunu, yolcuların özel aracı bırakıp toplu taşımayı tercih etmesini sağlamak gerektiğini ancak mevcut yönetimin bu konuda başarılı olamadığını anlattı.

Bakanlık olarak İstanbulluları yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, onlara yönelik yatırımları sürdürdüklerini bildirdi.

"Sabiha Gökçen Havalimanındaki yatırımlarımız da sürüyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı yatırımından bahsederek, gelecek 100 yılı planlayarak dünyanın en güzel ve en konforlu yatırımlarından birisini hayata geçirdiklerini anlattı.

İstanbul Havaliman'ının şu anda 120 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasitede olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "Ama yatırımlarla birlikte bunu 200 milyona kadar çıkarabileceğimiz bir havalimanı. İstanbul Havalimanı her ay rekorlar kırıyor. Dünyanın en fazla yolcu taşıyan havalimanı ve en iyi havalimanlarından bir tanesi İstanbul Havalimanı. Aynı şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı da büyüyor. Oradaki yatırımlarımız da devam ediyor. Çünkü hareketlilik sürekli artıyor." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli gibi yatırımlardan bahsederek, bu projelerin olmaması halinde İstanbul'un kilitleneceğini, insanların bulunduğu yerden çıkamayacağını söyledi.

"Vatandaşın, milletin derdiyle dertlenmek lazım. Milletin derdinin doğrultusunda çalışmak lazım." diyen Karaismailoğlu, İstanbul'u birilerinin keyfine bırakmayacaklarını, hep birlikte çalışarak yatırımlara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Karaismailoğlu, esnaf ve öğrencilerle buluştu

Karaismailoğlu, program kapsamında, Kağıthane esnafını ziyaret etti. Daha sonra Kağıthane'deki üniversite tercih stantlarını ziyareti eden Bakan Karaismailoğlu, burada tercih yapan öğrencilerle bir araya geldi.

Bakan, Gürsel Mahallesi ziyaretinde, mahallelilerle buluşarak, talep ve önerilerini dinledi. Gürsel Mahallesi Muhtarlığını da ziyaret eden Karaismailoğlu, 28 Nisan Caddesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Öğrencilerle bir araya gelen Karaismailoğlu, güvercinlere yem attı.