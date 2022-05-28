Bakan Kurum'dan uygun fiyatlı konut projesi! Erdoğan, ağustos ayında açıklayacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'nda Hakan Çelik ile Hafta Sonu'na konuk olarak gündeme dair soruları yanıtladı.

"ATATÜRK HAVALİMANI'NDA TEK PİST KALACAK"

Son zamanlarda Türkiye gündeminin en çok konuşulan konularından biri olan Atatürk Havalimanı'nda yapılan özel yayında Kurum, millet bahçesi yapılacak alanla ilgili konuştu. Bakan, "Atatürk Havalimanı'nda 2 pist var biri kuzey, güney yönündeki diğeri de doğu-batı yönündeki pist. Kuzey-güney yönündeki piste biz bir millet bahçesi yapıyoruz. 1 pist kalacak, afet dönemlerinde hizmet verecek. Atatürk Havalimanı kapanmıyor, hizmet vermeye devam edecek. Terminallerin hepsi kalacak. Terminal binası olarak kalmayacak, bu çerçevede mimarlarımızla bu binaları restore ederek içindeki düzenlemeleri yaparak fuar alanına çevireceğiz, müzeler yapacağız. Robotik alanlar oluşturacağız. Burada kullanabilecek ne varsa bu projeyi projelendirdik. Hangarlar da kalacak. Burada kullanabilecek her türlü değer kullanılarak, konut imarına açılmadan, gökdelenler olmayacak." dedi.

"AĞUSTOSTA CUMHURBAŞKANIMIZ BU PROJEYİ VATANDAŞLARIMIZA SUNACAK"

Konutlardaki fahiş fiyat artışı ile ilgili de konuşan Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağustos ayında konuyla ilgili yeni bir müjde açıklayacağını duyurdu. Kurum, "Konut ihtiyacı olan vatandaşlarımız için yeni bir paket açıklandı. Bu çalışmayı biz yine sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın konut alabilmelerine imkan sağlayacak çalışmaları birlikte yürütüyoruz. Girdide, hammaddede, geliştiricilere destek olabilecek çalışmaları yapıyoruz. Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız vatandaşlarımız ev sahibi olsun diye bir çalışma başlattılar. 2002 yılından bugüne 1 milyon 137 bin konut üretmişiz ve üretmeye de devam ediyoruz. İnşallah ağustos ayında da sanayi tesisleri kuracağız. Orta ölçekli işletmeci kardeşlerimiz illerde gelen talebe göre belirlediğimiz alanlarda sanayi sitesi kuracağız. Kura yöntemiyle çok az peşinatlarla 15-20 yıllık vadelerle olacak. İlk kez bu programda söylüyorum, ağustos ayında Sayın Cumhurbaşkanımız bu projeyi vatandaşlarımıza sunacaklar." dedi.

Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

" Ankara'da Gölbaşı'nda çıkacağız. Gölü tamamen temizledik, yürüyüş yollarımız var. Bir millet bahçesi de orada yapıyoruz. Konutlarımızı zaten her ilde yapacağız, ciddi bir rakam da açıklayacağız. Kiranın da altında taksitle ev sahibi yapacağız. Temel şart evi olmayan ve şehit ailelerimize destek olabilmek... Bu arsaları konut yapmak için satışa çıkaracağız. Dikey yapı olmayacak. İstanbul'da da Çatalca tarafında olsun, Tuzla taraflarında olsun alanlarımız var. Orada da güzel bir sosyal konut projesi yapacağız.

"TÜFE RAKAMLARININ ALTINDA BİR DÜZENLEMEYİ ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye'de alt gelir grubuna da, orta gelir grubuna da hitap eden konutlarımız var. Bugün evinizin kira değeri, rayiç değerinin 20 yıllık değeri olabilir maksimum. Kanun bunu tarif ediyor. Kiracınıza açıklanan yıllık TÜFE ortalamasının üzerinde zam yapamazsınız. Bir de güncelleme konusuna gelirsek, her yıl TÜFE ortalamasının dışında bir güncelleme yapamazsınız. 5 yılda bir de sizin kira bedeliniz düşük kaldıysa ev sahibi vatandaş bu sözleşmesini yenileyebilir. Bu duruma uymayan kira sözleşmeleri aslında kanuna uymayan, bazı fırsatçılar var. Bu kanuna uymuyor, net. Kiracılarımız bu durumu mahkemelere taşıyabilirler. Böyle bir durum söz konusuysa bize de bildirsinler. Bizler bunun takibini yapıyoruz. Her türlü hukuki süreci başlatırız. Kanun ortada. Biz istiyoruz ki vatandaşımız bu noktada, destek olalım, çözüm bulmak adına 4 bakanlık bir çalışma yürütüyoruz. Aslında işin özeti ev sahibini de huzursuz etmeyecek, kiracımızı da mutlu edecek TÜFE rakamlarının altında bir düzenlemeyi çalışıyoruz. 10-15 gün içinde de Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacaktır. Bu çalışmayı yapıp vatandaşımıza destek olmaya devam edeceğiz.

"HİÇBİR GİRİŞİMCİMİZİN MAĞDUR OLMASINI İSTEMEYİZ"

Kamu müteahhitleriyle ilgili 2 düzenleme yaptık. 1 ay önce tasfiye ve ilave fiyat farkı verilmesine ilişkin bir düzenleme yapıldı. Hem ilave süre uzatımı hem de ilave fiyat farkı alabiliyorlar. Biz yakın süreci takip ediyoruz. Biz hiçbir girişimcimizin mağdur olmasını istemeyiz. Sürece ilişkin farklı bir durum söz konusu olursa desteklerimiz devam eder."