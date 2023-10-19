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Bakan Şimşek, Fransa'da yatırımcılarla buluşacak - Son Dakika

Bakan Şimşek, Fransa'da yatırımcılarla buluşacak

Son Güncelleme: 19.10.2023 09:03

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı yatırımcılara Türkiye'nin ekonomi politikalarını anlatmak amacıyla Fransa'nın başkenti Paris'te günübirlik temaslarda bulunacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Körfez ülkeleri, ABD ve İngiltere'deki temaslarının ardından, bugün de Fransa'da yatırımcılarla buluşacak. Bakan Şimşek, günübirlik temasları kapsamında Paris'te yatırımcılarla yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirecek.

FRANSIZ MEVKİDAŞIYLA BİR ARAYA GELECEK

Temasları kapsamında OECD Finansal ve Kurumsal İşler Bölümü Direktörü Carmine Di Noia ile görüşecek Şimşek, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie ile de bir araya gelecek.

YATIRIMCILARI TÜRKİYE'YE DAVET EDECEK

Franco-German Forum'un akşam yemeğinde Fransız ve Alman yatırımcılarla buluşacak Şimşek, görüşmelerinde uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları ve Orta Vadeli Program'daki hedef ve reform hazırlıklarını anlatacak, katılımcıları fırsatları değerlendirmeye davet edecek.

"GİTMEDİK YER BIRAKMAYACAĞIZ"

Bakan Şimşek, katıldığı bir televizyon programında yurt dışı temaslarına ilişkin bilgi verirken gelecek 1-2 hafta içinde Abu Dabi, Doha ve Riyad'a gitmeyi planladığını belirterek, "Gitmedik yer bırakmayacağız. Çünkü bizim derdimiz Türkiye'ye doğrudan yatırımları artırmak. Yakında Uzak Doğu'ya da gitmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Türkiye, Fransa, Paris, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek, Fransa'da yatırımcılarla buluşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Şimşek, Fransa'da yatırımcılarla buluşacak - Son Dakika
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