Bakan Yumaklı: Horasan Gerek Barajı ile 4 bin 50 dekar arazi sulamaya açılacak - Son Dakika
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Bakan Yumaklı: Horasan Gerek Barajı ile 4 bin 50 dekar arazi sulamaya açılacak

Bakan Yumaklı: Horasan Gerek Barajı ile 4 bin 50 dekar arazi sulamaya açılacak
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzurum'un Horasan ilçesinde 255 milyon TL yatırımla hayata geçirilecek Gerek Barajı'nın bölgenin tarımsal üretimine katkı sağlayacağını açıkladı. Baraj, 4 bin 50 dekar tarım arazisini modern sulama sistemleriyle buluşturacak ve ülke ekonomisine yıllık 68 milyon lira katkı vermesi bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzurum'un Horasan ilçesinde hayata geçirilecek Gerek Barajı'nın 255 milyon TL yatırım bedeliyle bölgenin tarımsal üretimine önemli katkı sağlayacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erzurum'un tarımsal potansiyelini artıracak yatırımlara ilişkin bilgi verdi. Yumaklı, 255 milyon TL yatırım bedeliyle Erzurum'a kazandırılacak Horasan Gerek Barajı ile bölgedeki tarım arazilerinin modern sulama sistemlerine kavuşacağını belirtti.

Temelden 42,5 metre yüksekliğe sahip olacak baraj sayesinde 4 bin 50 dekar tarım arazisinin modern sulama sistemleriyle buluşturulacağı bildirildi. Projenin tamamlanmasıyla tarımsal üretimin artırılması ve bölgedeki üreticilerin desteklenmesi hedefleniyor.

Horasan Gerek Barajı'nın ülke ekonomisine her yıl 68 milyon lira ilave katkı sağlaması bekleniyor.

"Erzurum'umuza ve üreticilerimize hayırlı olsun"

Bakan Yumaklı paylaşımında, "Dadaşlar diyarı Erzurum'da topraklar can suyuna, üreticimiz berekete kavuşuyor. 255 milyon TL yatırım bedeliyle Erzurum'a kazandıracağımız Horasan Gerek Barajı ile şehrimizin tarımsal potansiyelini zirveye taşıyacağız. Temelden 42,5 metre yüksekliğe sahip bu eser sayesinde 4 bin 50 dekar tarım arazisi modern sulama sistemleriyle buluşacak. Ülke ekonomisine her yıl 68 milyon lira ilave katkı sağlayacak proje, bölgemize, Erzurum'umuza ve üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı, Erzurum, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Yumaklı: Horasan Gerek Barajı ile 4 bin 50 dekar arazi sulamaya açılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Yumaklı: Horasan Gerek Barajı ile 4 bin 50 dekar arazi sulamaya açılacak - Son Dakika
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